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樂活開箱淘口袋

網購超美絲質睡衣！她試穿竟「莫名熟悉」　眾一看全笑噴

▲有網友在網路上購買絲質睡衣，試穿後卻發現超母湯。（示意圖／翻攝自《爆廢二社》及《pexels》 ）
文 : NOWnews今日新聞

網路購物風險多，尤其是衣服類的，雖然網路上看起來非常驚豔，但等收到實品後有可能會變成驚嚇。近日，就有網友抱怨，她在網路上購買絲質睡衣，但試穿後卻有一種莫名的熟悉感，讓她忍不住直呼「只恨自己沒有穿藍白拖也很潮的顏質」，貼文一出，也讓網友們笑翻。

原PO在《爆廢二社》表示，在網路上購買一件絲質睡衣，結果她一試穿才發現，衣服、褲子的感覺十分鬆垮，與網路照片相比完全不同，這讓原PO忍不住感嘆「照片與實品不符囉，只恨自己沒有穿藍白拖也很潮的顏質，這顏色看著很美，結果我穿起來超像壽衣」。

▲原PO試穿後，忍不住感嘆自己穿起來像壽衣。（圖／翻攝自《爆料二社》 ）

許多網友也紛紛回應，「笑死，看了都想幫妳折蓮花了」、「我看到壽衣…我的嘴角失守了，抱歉」、「抱歉，我笑到一直抖，網購常常遇到這種事」、「你棉被該不會是黃色的吧」、「只差沒有換上黃色床單」、「想買一套給我阿嬤」、「這種材質的好像都這樣，照片都很美，我也有買一件，我當下也覺得是壽衣」。

另外，也有網友指出，「衣服這種東西，現在看的不是身材也靠的不是臉蛋，它就是長不一樣啊」、「網購有風險，請參閱使用說明」、「為什麼我覺得就是雷貨」、「妳不孤單，因為我穿上去也一樣，甚至更有喜感」、「可能要超瘦，才能穿出這種感覺吧」、「衣服還是別在網路買」。（編輯：許智超）

 

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Tags : 熟悉絲質睡衣網購試穿超美

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