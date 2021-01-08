寒流襲台最強穿搭法曝光！高CP值「禦寒陣容」機車族必學

受到寒流南下影響，7日各地氣溫明顯下降，氣象局已針對屏東縣以外的21縣市發布低溫特報，入夜後中部以北及東北部地區低溫下探6度，其他地區低溫也只有10度左右。對此，就有網友以「最強禦寒陣容是不是羽絨外套加雨衣」為題發文，貼文也引起網友熱議。

原PO在《PTT 》表示，今天早上太冷睡太晚，下樓才發現連衣服都沒穿，趕著載兒子去學校真的來不及上樓穿，隨手穿上羽絨外套，外面套雨衣，後來才發現其實非常足夠，他不禁好奇「最強禦寒陣容是什麼？」

許多網友看完也紛紛認同原PO，「就一件羽絨加一件防風雨 ，真的很夠力」、「就一個保暖，一個擋風」、「面對寒流，雨衣是一定要的」、「雨衣+報紙揉成團成本最低」、「我騎車都這樣穿，真的很足夠」、「雨衣真的騎車必備，只要冬天無論有沒下雨我都一律穿雨衣」、「推推，雨衣真的超厲害」。

不過，也有部分網友認為，「羽絨的東西很澎不好收納，也不好清洗」、「我是直接選擇開車」、「台灣氣候這麼極端，這樣不夠吧」、「開車不就好了」、「輕便雨衣就夠了，只是很容易破」、「穿雨衣就不用羽絨外套」、「還好吧，我覺得這樣沒有比較好」、「感覺很容易流汗，母湯」。（編輯：許智超）

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