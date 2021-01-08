開Google街景憶老家！鏡頭一轉意外曝光亡父「癡情暖舉」

▲日本一名網友意外在Google街景服務上，找尋到7年前過世的父親，隨後更發現父親生前的溫柔舉動，吸引超過68萬人按讚。（圖／翻攝推特@TeacherUfo）

Google的街景服務，可以說是不少路痴的救星，但也因常拍攝到意外、有趣的畫面，每每創造許多話題。日本就有一名網友，透露最近因疫情都待在家中，閒暇之時透過Google街景服務搜尋老家，卻意外驚見亡父身影，隨後還發現父親生前的溫柔舉動，讓他瞬間感動不已。貼文一出，至今吸引了超過68萬人按讚。

一名日本網友於推特上發文，表示近日因疫情減少外出，閒暇之時就打開Google的街景服務，於上頭搜尋自己的老家，結果卻意外發現離開人世7年的父親，剛好被攝影機拍下，熟悉的身影也瞬間讓他一陣鼻酸。

但讓人更感動的是，他發現父親一直站在家門口，似乎在等待著什麼，隨便他就透過前後移動查看，才發現原來沉默寡言的父親，一直站在門口，等待著母親回家。簡單的兩張照片，卻表現出父母倆真摯的情誼，讓該名網友十分感動，也希望Google街景能永不更新老家附近的畫面。

貼文一出後，至今已有68.1萬人按讚，還有11.3萬人轉發，許多網友也紛紛鼻酸留言，「這讓人印象深刻，是一張好照片」、「感覺搭時光機回到過去」、「根本是一個奇蹟」、「真是太神奇了」、「好難過啊」、「看到都哭了」。（編輯：陳雅雲）

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