台灣室內沒暖氣超冷！神人曝「一撇步」：冬暖夏涼

受到寒流影響，近幾日全台灣有如「凍蕃薯」，民眾紛紛搬出保暖衣物和家電禦寒。不過，有網友在PTT八卦板提到，台灣寒流來襲感受特別強烈，是因為室內沒暖氣這才麼冷嗎？也有網友好奇台灣是否真的需要加裝暖氣，釣出內行人分享「一撇步」。

原PO表示，以前冬天時去過日本北海道，還有南韓旅遊，儘管氣溫比台灣冬天更低，車上、室內都有裝設暖氣和地熱，進室內沒有脫掉厚外套可能還會熱到中暑，不禁疑惑「台灣這麼冷是不是室內沒有暖氣原因？」崩潰直嚷「今天臉凍到醒來！」

貼文立刻引發廣大回響，紛紛回應「其實不太需要啊，強力寒流都撐沒幾天」、「裝了還要燃燒電費，還不如拿去買外套穿」、「我房間沒暖氣也很暖啊」、「沒到零下都還好」；也有網友提出「台灣寒流一年加起來不知道有沒有10天這麼冷？」「台灣一年冷的有幾天？去年有這麼冷嗎？這不是奢侈問題，這是實用性問題，一年暖氣開幾天？說不定整年不開」，質疑是否真的有加裝暖氣的必要性。

對此，有內行網友分享「一撇步」，認為可以選擇冷暖氣機，較不會占用空間，「以前我父母碎碎唸，今年冷暖裝下去，吹整天」、「買冷氣真的要冷暖的，差3千元絕對實用，我當初沒想到，現在好後悔」、「冷暖氣超值，現在家裡26度只穿一件，夏天冷氣開24小時」、「買冷氣為了省那3000真的是不懂耶？差那不到1／10的價格」。（編輯：賴詠璿）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載