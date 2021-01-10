浪貓眼神充滿愛　收編後全變樣！奴才：遇到詐騙集團

這群絕對是詐騙集團！網友Lan Hsieh日前分享了一組對比照引起網友哄堂大笑，原來收編的貓咪在當浪貓時期，與收編後看自己的現況對照圖實在差太多，讓她不禁感嘆分享在貓咪社團，立刻引起網友留言：「不用努力了啊！」。

Lan Hsieh表示自己收編的3隻貓咪原本都是街頭的浪貓，老大白底虎斑貓「喵仔」目前是7歲大叔，餵養牠一個月後在2015年的某個下大雨夜晚，喵仔為了等她在車底躲了一個多小時，當下覺得「牠愛我」馬上收編。老二是4歲的「三點」，餵養8個月後在2018年突然消失22天，後來牠又突然出現但是身形非常消瘦，當時覺得三點非常需要她於是立刻收編。老三是3歲的三花妹妹「錢錢」，從牠斷奶時開始餵養，照顧1年3個月後在2019年某天發現牠怪怪的，問牠是不是手受傷，沒想到錢錢立刻把「痛痛的手」抬起來給她看，瞬間覺得錢錢信任她，又忍不住收編。三隻貓咪在外流浪時，每次看到她的眼神總是充滿著愛、甚至會送上親吻，只是沒想到「騙到手」之後眼神通通都變了，讓她不禁感嘆：「回想起你們流浪時的樣子，再看看現在你們看我的眼神，我默默地流下眼淚！」。

被騙之後Lan Hsieh發現，雖然喵仔還是親人但卻是個急性子，偶爾在她滑手機或是不小心放飯慢了，牠就會表現不耐煩，而錢錢不知是否被心愛哥哥喵仔影響，有時奴才叫牠會擺出「沒事別叫我」的臉，三隻貓咪經常一臉「鄙視」讓她覺得自己的地位越來越低下。而且這群「團結」的主子們只有在討吃飯、摸摸拍屁屁時，才會一起出現在她面前「裝萌賣傻」，讓她直呼這輩子絕對不會忘記牠們當初流浪時欺騙她的那張臉，有鑑於此Lan Hsieh將喵仔還是浪浪時對她示好的照片設成手機桌布，提醒自己千萬別再上當！

網友看了都笑噴表示：「翅膀硬了」、「喵：朕給妳機會收編要心懷感激」、「騙到手就變了」、「引狼入室呀」、「到手了真面目就出來了」、「這個概念就是男朋友和老公的區別呦（騙到手了）」、「騙到永久飯票，當然要每天耍大牌」、「騙到手了誰還耐煩跟你演」、「看著看著我也哭了」、「早知道讓牠們繼續流浪的概念」。（編輯：陳珮瑜）