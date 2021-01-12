超強寒流該買羽絨被或電毯？答案一面倒　內行人加授簡易「保暖神法」

▲有網友在PTT提問「寒流買羽絨被還是電毯好？」沒想到眾人一致秒選電毯，同時更釣出內行傳授私人「保暖神法」。（示意圖／NOWnews資料照）

11日寒流來襲，全台氣溫驟降，只要一出門就能感受到寒冷氣息，因此窩在棉被裡成為民眾最幸福的時光，不過，天氣實在太冷，有時連被窩都不夠溫暖，甚至必須出動羽絨被、毛毯等多種冬天居家必備好物。而近日有網友就在PTT提問「寒流買羽絨被還是電毯好？」沒想到眾人一致秒選電毯，另也釣出內行分享私人「保暖神法」。

原PO在PTT女孩板表示，「最近真的冷到受不了了，我是自己在外租套房，最近網購了一台暖器但還沒送到，晚上睡覺真的是無法好好入眠，只好用熱敷肚子的熱敷墊當暖墊，但晚上還是一直冷醒，這樣的情況我一直在想是否該添購羽絨被或是電毯呢？還是大家兩者都會一起使用？」

原PO也透露，以往寒流家裡會蓋羽絨被，但現在自己住在外面，想說被子就留給家人用，需要的話自己再添購，不過爬文看也是蠻多人使用電毯的，便發文請益大家「不知道兩者哪個好？」

問題一出，網友紛紛留言「電毯讚，買一條就能一床薄被打天下，外宿者輕裝必備之物 ，買了之後我真的過去兩年冬天都還在蓋涼被」、「電毯唯一信仰，買好一點的品牌有自動斷電的那種比較安全」、「推！電毯超好用」、「電毯絕對要買！寒流來有時候蓋羽毛被都還很冷」、「絕對是電毯，我蓋再暖的被子腳都還是冰的，但電毯救了我」；不過也有人認為「羽絨被，超級暖和！」「羽絨被+熱敷墊，平常也可以熱敷肩頸」、「羊毛被！蓋起來比羽絨被不空虛，但天暖就不能蓋了」。

另也引來內行網友傳授私人保暖撇步，直指「厚ㄧ點也硬一點的寶特瓶，毛巾捲起來裝100度的沸水！然後丟去腳那邊（沒遇過漏水），進被子的時候，拿吹風機吹棉被，再溜進去睡，給你參考」。（編輯：許苡晴）

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