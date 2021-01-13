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天氣回溫還需要買暖氣嗎？網友憂「撐一天就過了」眾狂勸：快下單

▲全台受到寒流影響，民眾紛紛祭出保暖神物，但有網友就擔心天氣即將轉暖，忍不住好奇問「現在買暖氣會不會太晚」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
文 : NOWnews今日新聞

跨年起全台連續迎三波寒流，天氣冷颼颼讓不少民眾也紛紛上街買了防寒保暖的衣物，不論是電暖爐、暖氣機或電熱毯都相當搶手，不過也因此各種保暖神物也紛紛缺貨，最近就有PTT網友發文討論「現在買暖氣會不會太晚？」，說自己這幾天下來已經冷到快受不了，但看了未來氣象好像會稍微回溫，因此相當猶豫是否該買暖氣機。

這名網友日前發文提及受到寒流影響，「這禮拜實在冷到爆炸，加上下雨，真的冷到覺得自己快要中風了」，但看完氣象預報後發現，未來幾天後會比較回溫。對此就忍不住猶豫是否該在這個時候買暖氣機，「如果現在買暖氣機會太晚嗎？還是再撐一天就過了？」。

▲有網友每到寒流都想買暖氣機，卻擔心現在買「太晚了」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

而這篇貼文曝光後，許多網友也紛紛留言建議「買吧！後面還會有寒流，兩三千就很好用了」、「先買再說，花了錢總比需要用的時候沒有好」、「昨天剛買，有買有差真的」、「昨天剛買，有買有差真的」、「買了可以用好幾年啊」、「買了之後不會後悔，只有不買會冷到後悔」。

事實上，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮就表示，台灣這幾天迎來連續三波寒流相當罕見，更稱一個冬天有3波寒流並不特別，但不到半個月連續3波，就「史無前例」了，民眾出入千萬要記得保暖，隨時追蹤未來幾日氣象。（編輯：楊智傑）

 

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Tags : 下單回溫天氣寒流買暖氣

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