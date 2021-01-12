影／委屈巴巴！小萌貓第一次打針　奶音哭哭：你們都欺負偶～

這表情太委屈！網友Angela Hsieh飼養了一隻小萌貓「奈奈小姐」，日前她分享一段影片，是牠只有2個半月大時施打預防針的初體驗，原本奈奈小姐還一臉呆萌，但是當醫生一插下針立刻滿臉委屈地大聲喵叫，彷彿在抗議：「你們欺負我！」。

Angela Hsieh回想第一次與奈奈見面時，牠非常活潑、不停在她身上動來動去又喵喵叫，當時還心想「怎麼有這麼皮的貓咪」，沒想到帶回家後完全變成一隻天使貓，個性乖巧也不會破壞家中物品，有所求的時候會發出超奶的喵叫聲，是一隻兼具顏值與氣質的貓咪。不過奈奈也有個奇妙的癖好，會偷咬紙團、排水孔蓋或是吸管等喜歡的小物放到馬麻的包包裡，害得Angela Hsieh翻包包時都會發現奇妙的「異物」，而且牠還會玩「你丟我撿」的遊戲，讓人忍不住懷疑究竟養的是狗還是貓！

而就在奈奈2個半月大時，Angela Hsieh帶牠去打貓生第一次預防針，一開始醫護人員圍在身邊時奈奈一臉呆萌不曉得發生何事，但就在醫生一插下針，奈奈竟然開始哭叫，即使護士一邊揉揉一邊安慰，奈奈還是滿臉委屈喵喵叫，彷彿在抗議：「你們都欺負我！」。

有了第一次的「慘痛」經驗，馬麻表示奈奈之後再到獸醫院打預防針時就會尖叫想逃跑，不像第一次這樣只是呆呆地哭，而她也將奈奈打預防針的影片分享在貓咪社團，立刻吸引許多粉絲留言：「牠也哭得太真心了」、「淚眼汪汪太可愛了」、「喵：人類好壞，我這麼痛，妳們還笑的這麼開心！」、「臉的表情真的好委屈，可愛屎了」、「需要抱緊處理，來來來姨母秀秀」、「療癒的聲音」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）