羽絨外套丟洗衣機變「結球蠶寶寶窩」！內行人曝搶救秘方：2步驟解決

寒流連續發威，全台近期氣溫急凍，許多民眾紛紛搬出最厚重的衣物保暖，家中更是各類禦寒神物全都派上用場。而有位女網友就分享自己的羽絨外套，只見丟進洗衣機洗滌後，竟出現一球一球的怪異凹陷凸起，讓她不禁擔心詢問大家，還有得救嗎？文章一出引發熱議，更釣出許多達人分享搶救秘方。

有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了自己羽絨外套的照片，照片中可以看羽絨外套內裡的羽絨形成一團一團的凸起狀，乍看下宛如蠶寶寶或是某類小動物的巢穴似的，難怪原PO驚呼不妙，趕緊詢問大家還有得救嗎？

笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「一塊一塊是怎麼回事」、「超像細胞」、「為何看起來有點噁心」、「裡面是麻雀？還是綠繡眼？」、「乍看還以為是照X光」、「以為是蠶寶寶房間」、「再放幾天就能孵化成蛾了」。

除了開玩笑，亦有內行網友分享解方，「跟頭毛一樣啊！濕了會縮，吹乾啷啷欸就膨了」、「曬乾就沒事」、「用條狀物拍打嘍」、「低溫50度烘乾，然後用曬衣架拍散就好」、「晾乾後平放在床上用衣架拍打，把羽毛拍鬆」。（編輯：倪浩軒）

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