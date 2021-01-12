▲貼心暖貓長伴低落主人，小爪子輕輕固定她的臉：你現在只能屬於我！（圖／Instagram＠squishy_cat_hq）

貼心暖貓長伴低落主人 小爪子輕輕固定她的臉：你現在只能屬於我！

真是好貼心的喵啊！貓貓個性多變，有些冷酷的像冰山，碰一下就會凍傷，有些卻像顆小火球，熱情如火、希望每天都能黏在奴才身邊，而Instagram＠squishy_cat_hq的這隻貓貓就屬後者，恨不得天天黏在奴才身邊，甚至連她的臉都不放過：「我的專屬枕頭，不准走～」。

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從影片中可以看出貓貓對奴才滿滿的愛與依賴，貓身毫無空隙地靠在女主人的臉上，並用自己的小爪子輕輕固定她的臉，彷彿在說著：「女人！你現在只能屬於我！」。而這隻黏人又霸氣的貓貓叫做Squishy，是個貼心的小女孩，奴才在工作或生活上常常會有不如意，當她情緒低落而感到孤單時，Squishy就會漫步到她身邊，或是坐在附近能看得到奴才的位置，用自己的行動證明：「你並不孤單！」。

Instagram＠squishy_cat_hq這個帳號，平常除了分享Squishy的日常外，也會分享家裡其它夥伴，像是脾氣古怪的橘貓Mac；會跟著主人一起唱歌的妹妹貓，是個溫馨且和樂的大家庭，但在2019年後這個帳號就沒有更新過了，也希望日後還能再看到奴才更新近況，與大家分享他們的快樂！（編輯：李惠婷）

額外分享：會跟著唱歌的妹妹貓！

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