珍珠草莓牛奶「用料超實在」！喝完傻眼：怎麼還有？

▲日本網友開心買回超商的煉乳草莓牛奶，但一搖卻傻眼了。（圖／翻攝自@sayapom_melo和@NaGi___0717的推特）

正所謂「佛要金裝、人要衣裝」，消費時代下，商家對於商品的包裝是越來越講究，有時候甚至顯得有些過份包裝了。近期日本超商推出了一款珍珠煉乳草莓牛奶，瓶身看起來粉嫩粉嫩，似乎裝了滿滿草莓果肉，讓人好心動。結果多位網友實際下手買回家後，卻發現「臉綠真相」，紛紛在推特控訴「簡直是包裝詐欺！」

寒冷的冬季草莓正當時，日本超商應景推出這款珍珠煉乳草莓牛奶，號稱喝下去可以同時體驗珍珠與草莓果肉的雙重享受，果然吸引許多網友討論，不少人紛紛心動掏錢嚐鮮。結果卻成為推特熱門話題，原來網友喝完才發現，瓶身上的「草莓果肉」其實是畫的！

瓶身外觀乍看以為是漂浮在牛奶內以及沉澱在杯底的草莓果肉，其實是一場「美麗的誤會」，從頭到尾都是畫在瓶罐上的插圖，而非真正的食材。日本網友紛紛留言吐槽，「讓我有受騙的感覺」、「一開始的心情是，有好多果肉沉澱看起來好好喝！…搖一搖後才發現是畫的」、「根本是反重力的草莓」、「竟然佩服起店家的美術功力了」、「看起來真的很美味，恩，真的只有看起來」。

不過也有不少網友緩頰指出，「喝過了，非常好喝」、「雖然有被騙的感覺，但還是好喝的啦」。無論如何，成功引起網友討論，或許也算是另類行銷吧？（編輯：倪浩軒）

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