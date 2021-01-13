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天冷貓咪「怪姿」黏電鍋熱水壺取暖！奴才嘆：不能正常一點嗎？

▲天冷貓咪「怪姿」黏電鍋熱水壺取暖！奴才嘆：不能正常一點嗎？（圖／網友巫世傑授權提供）
文 : 寵毛網

天氣變冷誰最先有感？當然是家電啊！網友巫世傑養了一隻白底虎斑貓「茶葉蛋」，這天奴才正要盛飯，赫然發現主子竟然趴臥在飯鍋以及熱水瓶上，由於姿勢太奇怪讓他忍不住感嘆：「不能正常一點嗎？」。

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

「茶葉蛋」是一隻有一點無厘頭的貓咪（圖／網友巫世傑授權提供）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

牠平時「出頭」很多，總是會將自己放在奇怪的地方（圖／網友巫世傑授權提供）

目前6歲的茶葉蛋是巫先生從朋友那裏領養來的，生性有一點膽小，只要看到陌生人或是被發現做壞事，就會躲起來讓人找不到，而且行為有些古怪，喜歡喝浴室裡大水桶的水，或是看見奴才進浴室洗澡時，就會在客廳大聲喵叫彷彿要人去「解救」鏟屎官。平時茶葉蛋喜歡待在廚房，會偷偷把蒜頭當玩具撥弄，但是最喜歡趴在熱水瓶上「取暖」。這天寒流來襲，巫先生煮好飯電鍋呈現「保溫」顯示，正準備盛飯時，茶葉蛋立刻跳上飯鍋及熱水瓶，以奇怪的姿勢同時橫趴在兩台電器上，而且還露出一隻「小毛手」，儼然就是將飯鍋及熱水瓶當成「暖爐」，讓巫先生好氣又好笑地表示：「就不能用正常點的姿勢趴嗎？我一要裝飯就上去，故意的哦？」。

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

這天巫先生準備盛飯時，茶葉蛋竟然立刻跳上去橫趴在飯鍋與熱水器上「取暖」（圖／網友巫世傑授權提供）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

茶葉蛋：這是本宮的保暖神器，要使用先拿罐罐來！（圖／網友巫世傑授權提供）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

而且牠還露出一隻小毛手……（圖／網友巫世傑授權提供）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

茶葉蛋平常就很喜歡窩在飯鍋與熱水瓶旁（圖／網友巫世傑授權提供）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

常常看著看著不小心就睡著了……（圖／網友巫世傑授權提供）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

或是以奇怪的睡姿趴在上面（圖／網友巫世傑授權提供）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

茶葉蛋：本宮也需要保溫啊！（圖／網友巫世傑授權提供）

巫先生笑說茶葉蛋很聰明，會辨別飯鍋及熱水瓶已經呈現保溫狀態之後才會跳上去取暖，而且還會避開蒸氣孔，後來他將茶葉蛋的照片分享在貓咪社團，立刻引來許多網友噴笑留言：「電鍋是暖暖鍋啊」、「沒給罐罐不給吃飯」、「買件寵物電毯給他吧」、「牠在恆溫中……勿擾」、「天冷，電器用品容易長貓」、「喵：是你吃飯重要，還是我取暖重要？」。（編輯：陳珮瑜）

貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

茶葉蛋：冬天的家電94本喵的好朋友啦！（圖／網友巫世傑授權提供）

Tags : 取暖天冷怪姿熱水壺貓咪電鍋

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