天冷網推電熱毯「一條打天下」！專家提醒「6大族群」不適合

受到寒流發威影響，全台近日氣溫都下探至個位數，民眾紛紛搬出保暖衣物和家電禦寒，其中受到最多人推崇的就是「電熱毯」，甚至有網友笑稱「早上都被熱醒」。對此，根據國健署建議，並非人人都適用，因此就提醒6大族群要小心使用。

日前就有網友在《PTT》表示，雖然開暖氣相當舒適，不過卻有乾燥的弊病，因此他又加購了一台加濕器，以避免雙手繼續裂下去，這讓他忍不住問「是否有人使用暖氣或電熱毯？」

許多網友看到也紛紛回應，「今天早上才被電毯給熱醒，想多睡一會都不能」、「電毯，整個床都是暖的，讓你下不了床」、「電毯好用、便宜又省電」、「電毯讚，買一條就能一床薄被打天下」、「電毯啊！已經3個冬天都蓋薄被而已」。

對此，根據《健談》參考國健署資料指出，其實有「6大族群」並不適用電熱毯，第一個是「裝有心律調節器的人」，因電毯電磁波可能影響調節器運作，因此使用前應先諮詢醫師；第二個是「患有糖尿病的患者」，易有末梢神經病變，使用電毯恐因加熱過度造成傷害。

第三個是「孕婦」，因為電毯的電磁波恐影響胎兒發育，若是要使用，最好事先預熱，使用時再將電源線拔除，第四個是「剛受傷、有皮膚感染或瘀血者」，為避免熱效應造成更嚴重的傷口發炎及惡化，應避免使用電毯。

第五個是「男性生殖器局部」，也可能因高溫影響精蟲數量、品質，因此應避免於下體局部使用，第六個是「月事來的女性」，若是使用電毯可能增加出血量，最好以熱毛巾或熱敷墊取代電毯。（編輯：許智超）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載