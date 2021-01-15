暖暖包到處缺貨？「1禦寒神器」暖又超值：還有精油香味

▲受到寒流影響，全台冷颼颼，導致禦寒小物「暖暖包」大缺貨，不過也有網友推薦1神器「懷爐」，大讚「用了3年」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

近日寒流接連報到，全台冷颼颼，許多民眾紛紛準備好禦寒物品，像是厚外套、棉被、電熱毯、暖氣機等，不過也因為天氣實在太寒冷，讓禦寒小物「暖暖包」大缺貨，對此也有網友發文詢問「大家有沒有買到暖暖包」，貼文一出，也意外釣出另外一種禦寒神器「懷爐」，目前用第三年了。

該名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，只見他貼出一張暖暖包的照片，並在文內關心其他網友們「這個暖暖包，大家都有買了嗎」，不少網友紛紛崩潰留言「買不到啊啊啊啊」、「很難買到欸」、「缺貨，不管什麼牌子」、「我這邊都缺很大，包括電暖器什麼的，今年真的讓我大開眼界」、「我都買不到，崩潰」、「超冷都買不到，氣死」。

不過，就在其他網友討論暖暖包缺貨買不到時，也有其他人推薦禦寒1神器「懷爐」，「我都用懷爐，還有精油香味」、「暖暖包全省大缺貨中！用懷爐比較方便，不用擔心缺貨」、「覺得暖暖包不環保，可考慮懷爐」、「用懷爐中～大學用到現在蠻超值的」、「有懷爐，目前用第三年了」。

事實上，去年也有網友在PTT上討論「暖暖包和懷爐到底哪個好用」，就有人分析其實這兩種各有利弊，因為暖暖包雖然很方便，但熱度卻大大輸給懷爐；而懷爐熱度雖然夠，但會有油臭味，加上台灣其實比較少會出現這麼極端的低溫，所以哪種實用，還是要端看每個人的需求。（編輯：郭佩蓉）

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