疫情嚴峻還會特別買「花色口罩」嗎？女揭2原因：當然買

新冠肺炎疫情持續，市售口罩樣式也變多，尤其彩色口罩更成時尚配件，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何花色的口罩比素色口罩還容易遭到搶購？」對此就有女網友揭露了2點差異點，直言「花小錢買快樂」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「會買有花色的口罩嗎？」的文章表示「我不是說單色款喔，是那種有花色、雛菊啦、三麗鷗啦、可愛款式或是濃重設計、名畫縮圖印口罩上」，原PO更接著表示疑惑「雖然很潮，但是終究是用一天就丟掉，高興一天，花額外的錢，值得嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有女孩揭露了2個差異點，留言區蓋起高樓。

大量網友們認為，之所以就連防疫買的口罩都不買基本款的原因為「配件好穿搭」和「可以收藏」，「有人把口罩當配件有人當口罩，我自己是有5色配衣服戴」、「我有收到朋友送的皮卡丘跟新年應景口罩，但…都還在那放著」、「會開心的話就買啊，多那10塊錢如果能開心一點有什麼不好，開心不值10塊嗎」、「我老婆買了一盒牛仔布款的，也有醫療級，可以收藏」、「可以收藏起來當藝術品啊」。（編輯：王柏文）

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