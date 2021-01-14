敵人來襲企鵝寶寶「瑟瑟發抖」！這隻「打架王」化身正義英雄

在南極的某一處，一群皇帝企鵝的寶寶正在冰天雪地中緩緩前進，忽然天上降下一隻大鳥：巨型海燕（Giant petrel），企鵝寶寶們見來者不善，馬上就提起牠們的小短腿準備開溜，但無奈腿部實在太短，怎麼樣都跑不過速度極快、咻一下就飛到牠們面前的海燕。

海燕平常就會吃些魚、章魚等等的小動物，面對這一群毫無攻擊力的小企鵝，彷彿是一台「迴轉壽司」列車在牠面前跑來跑去，於是牠馬上咬住一隻跌倒的企鵝，企圖把牠帶回飽餐一頓！但還好企鵝寶寶雖攻擊力低落，但身為企鵝家族中體型最大的皇帝企鵝，還是掙脫了開，並快速圍成一圈堅實的圓，不露出屁股和脖子這些容易攻擊的部位。

因為這個安全的圈，企鵝寶寶們得到了片刻安寧，但畢竟牠們沒有擊退海燕的能力，於是海燕也不慌不忙地蹲點，來考驗彼此耐性，看誰會先放棄！當場面寧靜、漸趨尷尬時，一個意料不到的英雄颯爽登場！

原來是一隻阿德利企鵝（Adélie）來了！身為世界上跑步速度最快的企鵝，及身披惡名昭彰「打架王」的稱號，海燕一見到阿德利企鵝立刻開溜！而平常流氓似的阿德利企鵝也將好「鵝」做到底，將皇帝企鵝寶寶送到安全的地方後，就自行離開，揮揮衣袖不帶走一片雲彩。看來大哥也有顆溫柔心，好在有牠的出現，企鵝寶寶才能安全回家，讓人感覺溫馨又可愛！（編輯：李惠婷）