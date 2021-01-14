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敵人來襲企鵝寶寶「瑟瑟發抖」！這隻「打架王」化身正義英雄

▲敵人來襲企鵝寶寶「瑟瑟發抖」！這隻「打架王」化身正義英雄。（圖／Youtube＠BBC）
文 : 寵毛網

在南極的某一處，一群皇帝企鵝的寶寶正在冰天雪地中緩緩前進，忽然天上降下一隻大鳥：巨型海燕（Giant petrel）企鵝寶寶們見來者不善，馬上就提起牠們的小短腿準備開溜，但無奈腿部實在太短，怎麼樣都跑不過速度極快、咻一下就飛到們面前的海燕

企鵝在雪地上緩緩移動，呆呆笨笨的牠們遇到坑也不閃，左邊那隻直接跌了進去（圖／Youtube＠BBC）

企鵝在雪地上緩緩移動，呆呆笨笨的牠們遇到坑也不閃，左邊那隻直接跌了進去（圖／Youtube＠BBC）

巨型海燕突然登場！（圖／Youtube＠BBC）

巨型海燕突然登場！（圖／Youtube＠BBC）

呆呆笨笨的企鵝一下就被咬住了屁股（圖／Youtube＠BBC）

呆呆笨笨的企鵝一下就被咬住了屁股（圖／Youtube＠BBC）

企鵝：救命啊！！！！（很像被抓住脖子，要被拖去罵的小屁孩）（圖／Youtube＠BBC）

企鵝：救命啊！！！！（很像被抓住脖子，要被拖去罵的小屁孩）（圖／Youtube＠BBC）

海燕平常就會吃些魚、章魚等等的小動物，面對這一群毫無攻擊力的小企鵝，彷彿是一「迴轉壽司」列車在牠面前跑來跑去，於是牠馬上咬住一隻跌倒的企鵝，企圖把牠帶回飽餐一頓！但還好企鵝寶寶雖攻擊力低落，但身為企鵝家族中體型最大的皇帝企鵝，還是掙脫了開，並快速圍成一圈堅實的圓，不露出屁股和脖子這些容易攻擊的部位。

企鵝寶寶們圍成一個防護圈（圖／Youtube＠BBC）

企鵝寶寶們圍成一個防護圈（圖／Youtube＠BBC）

企鵝：放開我啦豬頭！（圖／Youtube＠BBC）

企鵝：放開我啦豬頭！（圖／Youtube＠BBC）

海燕：我就坐在這等你們！看誰時間多！（圖／Youtube＠BBC）

海燕：我就坐在這等你們！看誰時間多！（圖／Youtube＠BBC）

因為這個安全的圈，企鵝寶寶們得到了片刻安寧，但畢竟牠們沒有擊退海燕的能力，於是海燕也不慌不忙地蹲點，來考驗彼此耐性，看誰會先放棄當場面寧靜漸趨尷尬時，一個意料不到的英雄颯爽登場！

登登登登！英雄登場！（圖／Youtube＠BBC）

登登登登！英雄登場！（圖／Youtube＠BBC）

站到企鵝寶寶前面保護牠們！（圖／Youtube＠BBC）

站到企鵝寶寶前面保護牠們！（圖／Youtube＠BBC）

海燕：ㄍㄧㄣ酸喔～（建議去看影片1：40秒的部分，跑得樣子很有趣！）（圖／Youtube＠BBC）

海燕：ㄍㄧㄣ酸喔～（建議去看影片1：40秒的部分，跑得樣子很有趣！）

原來是一隻阿德利企鵝（Adélie）來了！身為世界上跑步速度最快的企鵝，及身披惡名昭彰「打架王」的稱號，海燕一見到阿德利企鵝立刻開溜而平常流氓似的阿德利企鵝也將好「鵝」做到底，將皇帝企鵝寶寶送到安全的地方後，就自離開，揮揮衣袖不帶走一片雲彩。看來大哥也有顆溫柔心，好在有牠的出現，企鵝寶寶才能安全回家，讓人感覺溫馨又可愛！（編輯：李惠婷） 

Tags : 企鵝寶寶來襲打架王敵人正義英雄瑟瑟發抖

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