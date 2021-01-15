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暖暖包用完別丟！家事達人分享2種「超妙用途」

▲家事達人撰文分享，使用過暖暖包的「超絕用途」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
文 : NOWnews今日新聞

近來寒流不斷侵擾台灣，不少民眾出門都會使用努暖包來溫暖身體，不過使用過後的暖暖包就只能廢棄丟掉嗎？其實過去就有家事達人分享，使用完暖暖包的「超妙用途」：能防潮又除臭。

日本家事類達人Rummy過去就曾分享，用過的暖暖包都會被直接丟棄有點可惜，其實還有3種極少人知道的用途，但務必先確保該暖暖包已經不會發熱後，再行利用。

▲家事達人指出，等到暖暖包無法發熱後，能放至鞋櫃衣櫃等處，具有除濕除臭的效果。（圖／翻攝Pexels）

Rummy先提到，由於暖暖包中含有消臭用的活性碳，將暖暖包直接塞到鞋子裡面也有除臭效果。如果想替鞋櫃消臭，可以將封口剪開，裝入小盤子中，再放進鞋櫃幫助消臭。除臭效果可維持的天數，等到感覺效果沒了後就可以丟棄。

第二種用途則是「防潮」，Rummy解釋，暖暖包內含有的鐵粉、活性碳、蛭石等成分，也具有防潮效果，因此可放入潮濕的衣櫥，降低濕度。

此外，也有網友分享，因為暖暖包是靠鐵粉和空氣氧化產生熱能，如果進入有暖氣的室內時，能夠將暖暖包放入塑膠袋，並將空氣推擠排出後密閉，就可以防止內部繼續氧化，等到再度踏出寒冷的室外時，再取出使用，減少浪費情況。（編輯：潘毅）

 

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Tags : 別丟家事達人暖暖包用完超妙用途

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