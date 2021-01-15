Buffet怎樣吃才能回本？內行揭「3種料理」必拿

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享有「3種料理」去吃到飽餐廳必拿，且表示「老闆最害怕你多拿！」（示意圖／翻攝Pixabay）

許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享有「3種料理」去吃到飽餐廳必拿，且透露「老闆最害怕你多拿」。

據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，吃到飽餐廳料理種類豐富，且選擇多樣，成為不少人聚餐首選之一。但她就指出，餐廳內有「3種料理」成本十分高，老闆最害怕你多拿！

第一種為「海鮮」，她透露海鮮貴又成本高，不少人只在去吃到飽餐廳時，才會肆無忌憚地狂拿。不過，她也提醒，海鮮也有分等級，一些冷凍海鮮品質差且價格低，口感還不太好，倘若能挑選如螃蟹等新鮮食材，不僅吃起來有營養，味道還十分美味，保證能回本。

第二道為「水果」，她指出，吃水果食也是有訣竅的，必須多挑選一些少見的種類，如榴蓮、櫻桃等，在平常生活想要享用到這些水果，都得多花些錢，不如在當下立馬滿足口腹之欲。

第三道為「牛肉」，她解釋，餐廳內提供的肉種類十分多，包括雞、豬等，其中牛肉是最為值錢的，且牛肉擁有高蛋白、高纖維、低脂肪的特點，享用起來健康又美味！她也透露，許多老闆因為了解牛肉昂貴，都會把其放在不起眼的位置，切記要拿取食物時，一定要睜大眼睛尋找，別忽略了！（編輯：陳雅雲）

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