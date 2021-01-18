寒流來開熱水器洗澡「苦等1小時」！內行點出問題：善用此功能

冷冷的冬天到來，不少人都希望能在回家後洗上熱水澡，讓一整天的疲勞隨著水流去。不過，就有一名人妻指出，家裡加裝太陽能熱水器後，讓她想洗個熱水澡，都必須等待1小時，讓她火大直呼「整個火都上來了！」

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，其於內文火大表示「太陽能熱水器真的是很廢的東西！」她透露自己加裝後，都會遇到夏天水過熱的情形，且冬天寒流來襲時，「居然還要再用電去加熱，太晚去洗，水溫還給我下降」。原PO還解釋，常常做完家務事、哄完小孩睡覺後，準備洗澡時還是沒熱水，「整個火都上來了～再重新電加熱需要40～60分鐘，洗完澡都凌晨一點多了」。

貼文一曝光，就引來不少網友討論，「我家也是，早點洗水不夠熱，晚點洗沒熱水，冬天洗澡好痛苦」、「冬天真的熱水一下就用完，洗到一半就沒熱水，夏天是水怎麼調都超燙」、「原來太陽能熱水器沒想像中的那麼好用啊～」、「原本有在考慮裝太陽能，就是因為冬天還要（用電加熱），就不考慮，直接不裝」、「感謝po文！我原本打算裝的」。

但就有內行人點出問題所在，「妳要設定自動加熱阿」、「要開定時」、「我家也是太陽能，可以設定區間啊，不然就洗澡前十分鐘按一下加熱就好」、「善用預約加熱比較方便、不用等」、「時間調準，提早預熱就好了」。（編輯：陳雅雲）

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