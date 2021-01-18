新女友被身家調查！男：她沒什麼缺點　媽「9字」嗆爆網笑噴

▲男網友表示，過年要帶女友回家，爸媽便開始身家調查，他見狀後則說女友「沒啥缺點」，怎料下秒媽竟直嗆「9字」，讓他看傻。（合成圖／翻攝自pixabay、爆廢公社二館）

男女交往一段時間後，雙方都會安排帶回家見長輩，彼此認識一下。近日一名男網友就透露，自己日前傳訊告知爸媽，今年過年將帶女友回家，結果爸媽便開始身家調查，他見狀後則表示「女友溫柔又可愛，沒什麼缺點」，怎料下秒媽媽竟直嗆「9字」，讓他瞬間崩潰，而媽媽的神回覆也逗樂不少網友。

原PO 17日在臉書社團《爆廢公社二館》中貼出一張與爸媽的對話截圖，內容可見，原PO向爸媽告知「今年過年我要帶女朋友回去喔！」爸爸看後立刻詢問「幾歲？」隨後，母親也接著追問「哪裡人？」對此，原PO則回應「到時候你們自己問她」，同時更大讚「她溫柔、可愛又體貼，沒什麼缺點。」

沒想到媽媽見狀竟直嗆「你就是她最大的缺點」，爸爸甚至還附和媽媽，直說「我認同我老婆」，讓他既傻眼又無言，不禁直呼「確認過眼神那第三個人不是你」。

貼文曝光，網友則忍不住笑噴，紛紛留言「笑死，真的是親生的」、「媽媽撿到槍」、「這對父母很可愛」、「哈哈哈，笑死」、「求生慾很強的爸爸」、「你媽是好婆婆候選人！」「未來應該沒有婆媳問題」、「真淒涼」。（編輯：許苡晴）

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