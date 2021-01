調皮爸網購「仿真貓爪襪」想撩貓　貓皇：快把這個怪爪子移開！

這爸爸實在太有趣了!有不少爸爸、媽媽被收服成貓奴的故事,而Twitter@bythefuckingway的爸爸就是其中的佼佼者,對於貓滿腔的熱愛已無法只從「撸貓」去完成,而是要自己的某一部分也變成貓!這位調皮的爸爸就竟幹了什麼很「ㄎㄧㄤ」的事,一起看下去吧!

這位爸爸是個徹頭徹尾的大貓奴,對貓強烈的熱愛驅使他從網路購物平台中,下訂了一雙與自家貓貓相同虎斑花色的襪子,到貨後迫不及待穿上,要用自己精挑細選、仿真精緻、新裝上的「貓爪」,好好跟貓咪親近親近一番!

天不從人願,滿懷期待的爸爸用自己精緻可愛的貓掌接近貓咪,想跟牠來一場貓與貓的甜蜜互動,但從照片中可以看出,貓咪並不認同這雙腳,甚至是瞪大雙眼驚恐萬分的看著他,像是在無聲吶喊:「你腿怎麼了!!快去看醫生啊!」如此有趣的行徑在Twitter上得到了39.9萬的喜歡,網友們也紛紛回覆:「這是什麼奇行種!」、「爸爸果然是地表上最ㄎㄧㄤ的生物!」、「貓咪要嚇死了啦哈哈哈」。推主則無奈的表示:「誰來把爸爸的網購軟體刪了吧~」(編輯:李惠婷)

爸爸對貓咪的熱愛也移轉到了馬桶上:

