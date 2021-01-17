調皮爸網購「仿真貓爪襪」想撩貓　貓皇：快把這個怪爪子移開！

這爸爸實在太有趣了！有不少爸爸、媽媽被收服成貓奴的故事，而Twitter＠bythefuckingway的爸爸就是其中的佼佼者，對於貓滿腔的熱愛已無法只從「撸貓」去完成，而是要自己的某一部分也變成貓！這位調皮的爸爸就竟幹了什麼很「ㄎㄧㄤ」的事，一起看下去吧！

這位爸爸是個徹頭徹尾的大貓奴，對貓強烈的熱愛驅使他從網路購物平台中，下訂了一雙與自家貓貓相同虎斑花色的襪子，到貨後迫不及待穿上，要用自己精挑細選、仿真精緻、新裝上的「貓爪」，好好跟貓咪親近親近一番！

天不從人願，滿懷期待的爸爸用自己精緻可愛的貓掌接近貓咪，想跟牠來一場貓與貓的甜蜜互動，但從照片中可以看出，貓咪並不認同這雙腳，甚至是瞪大雙眼驚恐萬分的看著他，像是在無聲吶喊：「你腿怎麼了！！快去看醫生啊！」如此有趣的行徑在Twitter上得到了39.9萬的喜歡，網友們也紛紛回覆：「這是什麼奇行種！」、「爸爸果然是地表上最ㄎㄧㄤ的生物！」、「貓咪要嚇死了啦哈哈哈」。推主則無奈的表示：「誰來把爸爸的網購軟體刪了吧～」（編輯：李惠婷）

爸爸對貓咪的熱愛也移轉到了馬桶上：

ok my dad’s gone way too far now pic.twitter.com/ut4DbjsWjw — br0keb1tch (@bythefuckingway) January 2, 2021