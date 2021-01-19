櫻桃別放冰箱保存！水果行老闆曝「一撇步」：保鮮期多3天

許多民眾買了水果回家，大多會放進冷藏保鮮。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》貼文提到，嬌貴的水果櫻桃，其實不適合直接塞進冰箱保存，同時透露水果店老闆分享「一招」，可以讓櫻桃多放3天，且口感依舊很新鮮。

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，櫻桃若買回家直接往冰箱放，很可能會加速它的腐化，畢竟冰箱中還有很多其他的東西，它們可能會汙染櫻桃，尤其在大熱天這樣的情況更為嚴重，所以櫻桃吃不完的話，建議別再把它直接放入冰箱。

至於應該要如何保存櫻桃？《小乾倩倩的遊戲的美食》特別去詢問水果店的老闆，笑稱「水果店那麼多櫻桃，不可能一天都賣完吧？」水果店老闆透露一招，若是使用這樣的方法，櫻桃即使多放3天，口感也仍舊非常新鮮。保存櫻桃的方法很簡單，只需要準備清水和檸檬兩樣東西，首先準備好一個乾淨的盆子，加入適量的清水，不用太多，只需要淹沒櫻桃即可。

接著拿一顆新鮮的檸檬切片，將檸檬片放入清水當中，浸泡10分鐘，檸檬汁就可以溶解到清水中，用檸檬水浸泡櫻桃，再浸泡10分鐘後，就可以將櫻桃撈起，瀝乾水分，再放入冰箱保存，如此一來就可以延長櫻桃的保鮮期，讓它的口感吃起來更加鮮嫩。

而主因為檸檬當中含有豐富的維生素，檸檬水附著在櫻桃表面，形成一層保護膜，也能消滅櫻桃表面的一些細菌，減緩櫻桃腐壞的速度，讓櫻桃在冰箱中能放的時間更久。（編輯：賴詠璿）

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