西門町唐吉訶德「Don Don Donki」攻略！3層樓、17區攻陷日本控　獨家曝光「6折日本美食優惠時間」！

近日台灣日本控最期待的大事，絕對是台灣唐吉訶德一號店「Don Don Donki」的開幕日到來，用最驚安、最便宜的優惠價格，以及各式各樣日本製造、日本直送的商品，讓不能出國的防疫時期讓日本控也能大買特買。現在窩客島先整理三層樓、17區的必逛攻略給你，讓你先做好功課再衝去西門町買一波。

位於西門町西寧南路上的「Don Don Donki」，不同於日本國內的「唐吉訶德」網羅海內外商品，在Don Don Donki主打的是將日本商品直送到海外，在台灣一號店中以超大坪數1,615 平方米、整整三層樓的商場空間，讓你逛好、逛滿超滿足。動線規劃是由三樓慢慢逛到一樓收銀處，為了避免人潮混亂，開幕前期採取不走回頭路的單一動線。

三樓區有超多元的商品等你來把卡刷到爆，有所有人都抵不過誘惑的「零食區」、懶人下廚最愛買的「食品區」、小資女必逛的「美妝區」、婆媽主婦「家用品區」、小朋友會尖叫吵著要買的「玩具區」以及各式各樣日本選物的「雜貨區」、「服飾區」，預計1/19開幕就會造成大批粉絲衝去朝聖。不定期更新販售商品，讓粉絲每次來都有不同驚喜。

二樓區域則是有各式各樣的蔬果、精肉、鮮魚、壽司、熟食區，其中包括台灣獨家才有的「活貝類」和多種日本產蘋果品種，是「Don Don Donki」對於台灣人喜好進行的商品調整，可以說是「超寵粉」。同一層樓還有販售各式各樣的酒類、飲料，包括超搶手的、暢銷的選擇都能在這裡買的到。

熟食區部分有自製pizza、靜岡抹茶蕨餅、紅豆大福、北海道麻糬、飯糰、炸物等，現場詢問店員表示：「若是逼近保存期限的倒數兩個小時，就會貼上『即食品優惠價格』，最高直接打6折，預計每日下午三、四點會有首波優惠，會依照現場販售情況而定。」

而走到一樓就直接獻上當日「驚安商品區」，是喊出比其他地方更便宜、更划算的優惠商品，讓人一進就先失心瘋的一直放入購物籃中。為了消化開幕期間的大批人潮，準備了61個收銀櫃檯備戰，希望可以減少客人結帳排隊的時間。而大家都期待的開幕優惠，凡事單筆滿3000元，就送限量帆布袋乙個，若是下載官方APP並成為會員，消費滿300元則是可以免費兌換限定款飲料提袋乙個，數量有限，贈完為止。

而位於一樓戶外區也絕對不能錯過「日本美食區」，是根據台灣民眾愛吃日本美食的喜好進行加強，在戶外佈置成「日本美食屋台」的店鋪造型，有烤甜番薯、類似大阪燒的「Don Don燒」、關西煮、串燒和新鮮蘋果汁等，讓你買了、直接開吃。

DON DON DONKI 西門店

開幕日期：2021年1月19日（二）上午10點

地址：台北市萬華區西寧南路123號1-3樓

營業時間：24小時

樓層介紹：

一樓：收銀台、驚安商品、日本美食區（現做壽司、熟食）

二樓：生鮮（蔬果、精肉、鮮魚、熟食）、酒、飲料

三樓：食品、零食、美妝、玩具、家用品、雜貨、服飾

《原文自 Taipei Walker》