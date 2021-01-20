護理師女友北漂桃醫上班　男家長將行李丟出家門：希望好聚好散

▲有民眾上網爆料，有女醫護人員北上住男友家工作，卻因為此次事件，遭男友家人把行李丟出家門。（示意圖與本文無關／取自pixabay）

19日中央流行疫情指揮中心公佈，衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案再新增4起本土病例，目前已經累計9例確診。隨後更有民眾上網爆料，有女醫護人員北上住男友家工作，卻因為此次事件，遭男友家人把行李丟出家門並要求分手，消息曝光也引發譁然。

一名網友在臉書《爆怨公社》上發文爆料，身邊朋友的兒子，女友是從南部上來暫住的護理師，目前仍在醫院工作，怎料桃醫爆發院內群聚感染後，朋友「為了顧及全家人和親友的安全」，在她出門上班時，立刻把家中行李全丟出門，還只用簡訊告知：「希望情侶倆好聚好散」。

貼文曝光後立刻引發譁然，「真的超生氣」、「不管女生是不是醫護人員，正常人下班都幾點了，一個女孩子要去哪找地方住？」「這種家庭不要嫁也好！這麼自私的人」、「這家人這輩子不要走進有醫護的地方，什麼分手理論」、「他們以後就最好都不需要醫護人員」。

另外也有不少人質疑貼文真實性，「覺得是創作文」、「怎麼突然刪了？該不會是友人腦羞」、「假的吧，普通做法如果真怕影響家人，應該是去租飯店然後安排她入住」、「希望是假的，如果真有此事，那只能說這家人沒下限」。（編輯：潘毅）

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