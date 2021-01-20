衣服丟洗衣機越洗越髒？「6大地雷」要注意：隱藏超多細菌

▲日常生活中，洗衣機是我們不可或缺的家電之一，但你真的會正確使用洗衣機嗎？（示意圖／取自pixabay）

洗衣機雖然對於現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力，但你知道，其實如果犯了錯誤的話，其實衣服不但沒洗乾淨，可能帶有超多隱藏細菌，根據《人民網健康時報》就列出6個洗衣時的地雷禁忌，指出許多人都常犯這些錯誤，導致衣服越洗越髒。

第一禁忌、內衣、內褲直接丟進洗衣機

據國外研究指出，一件穿過的貼身內衣會在洗衣機留下1億大腸桿菌，並且滯留數週，而內衣褲正確的洗法應該是由手輕輕戳洗，再用溫水洗淨之後，於陽光下曝曬消毒，而不是直接丟到洗衣機裡面，這也是許多人最常犯的錯誤。

第二禁忌、洗好衣服沒有馬上曬

很多人可能在等待洗衣服的過程中忙碌其他事情，有時甚至忙起來，一小時之後才發現自己放置在洗衣機裡頭的衣服忘記曬，但這其實是非常嚴重的事情，當潮濕衣物聚集在洗衣槽裡頭時，不僅會產生異味，也會有許多細菌滋生，很多人不以為意，但實際上衣服早就沾滿細菌。

第三禁忌、拿出衣服後，洗衣蓋直接關起來

常常我們拿完洗好的衣服之後，就會習慣性將洗衣機的蓋子直接關起來，但正確來說，應該先開通風，以免洗衣機內因潮濕發霉，加速細菌增長。

第四禁忌、衣服拉鍊沒拉上、扣子未解開

如果在清洗外套、襯衫這類的衣服時，應該要注意其細節，例如外套拉鍊要拉起來，否則金屬材質的拉鍊常常會損壞洗衣機內槽；另外扣子則必須解開，否則在清洗過程中，可能導致鈕釦孔變形，常常發現襯衫鈕扣扣不起來的人，就是因為這個原因。

第五禁忌、床單被套要用冷水洗

因為不少人對於塵蟎過敏，而塵蟎不怕冷水，腳上吸盤一樣吸在纖維上，洗完曬乾後，依然存在，必須先用熱水（大約45度至55度）清洗10分鐘之後殺死塵瞞，才可以丟進洗衣機洗才能把塵螨洗掉！

第六禁忌、清潔用品泡沫越多越好

很多人認為泡沫越多的清潔用品看起來效果更好，但其實這並不然，可能因為洗衣機的水量不足，導致清潔用品殘留在衣物上面，反而刺激到皮膚。（編輯：張嘉哲）

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