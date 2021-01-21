迷客夏爆黑糖鮮奶「有加紅茶」遭網罵翻！最新道歉聲明曝光

知名手搖飲品牌「迷客夏」近日遭爆料黑糖鮮奶添加紅茶，更有家長對媒體控訴，患有癲癇的女兒連喝下後「1個月內連發作4至5次」。對此，業者也親自發聲明道歉，未來也將將清楚標註「無咖啡因」的所有品項，讓消費者安心選擇。

一名女網友18日時在《爆怨公社》發文提到，自己到迷客夏幫孩子買「黑糖珍珠鮮奶」，卻發現店員在製作時，加了紅茶進去。追問之下店員則回「每一家都會加紅茶」，全為了調和黑糖的甜。

貼文曝光後立刻掀起風波，更有家長向媒體控訴，曾在三年前因店員告知黑糖鮮奶「沒加茶」，便給罹患癲癇的女兒飲用，沒想到卻在當時「1個月連發作4至5次癲癇」，得知真相後，曾十分氣憤向業者反應卻毫無改善。

對此，迷客夏稍早發出最新道歉聲明表示「願承擔一切責任」，並提出3點內容，包括門市菜單將清楚標註「無咖啡因」所有品項，4支飲品也做出調整，其中，手炒黑糖鮮奶提供含茶與無茶2支獨立飲品，而慢火窯燒桂圓鮮奶、冬瓜鮮奶、原鄉冬瓜茶更改為無加茶無咖啡因配方，最後再強調，本次事件造成家長不安，願捐出所有直營門市1日所得，給予綠光公益計畫合作夥伴裡以孩童關懷為主之專案。（編輯：潘毅）

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