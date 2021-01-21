住旅館別太快退房！員工揭住宿「6大禁忌」網：太可怕了吧

▲有名女網友，自稱在摩鐵櫃檯工作，隨後她便分享入住的6大禁忌，而引來許多同業熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、摩鐵、飯店等地住宿。不過，就有一名女網友指出，自身為摩鐵的櫃檯人員，其就分享了住宿時的6大禁忌，而引來許多網友討論，甚至釣出不少同業直喊「這是真的！」

原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自身為汽車旅館的櫃檯員工，其就於內文中分享「住宿6大禁忌」，希望能提醒客人們要小心！

一、千萬別拿大小毛巾擦身體、臉及私密處

你永遠不知道那些毛巾除了別人用過之外，可能也被拿來擦地、擦車，就連杯子跟碗也是，喝了不知道有多少菸灰、檳榔渣、可能還有藥的殘留。

二、開房間時間沒到盡量別太快退房

你永遠不知道櫃檯的八卦會流傳多久，如「蛤？才半小時喔？」、「蛤？還沒一小時耶」、「蛤？每次都帶不同的女生耶」。

三、看到特殊擺飾別太興奮到坐上去拍照

因為你永遠不知道上面有幾億個別人的孩子。

四、叫外送請註記房號

叫外送必須記得房號，此舉可能會導致外送餐點無法送達，也會讓櫃檯人員傷透腦筋。

五、時間到不退房沒關係，櫃台人員可以收逾時費

我們可以收逾時費，但客人叫的計程車沒那麼多耐性，而且被兇的永遠都是櫃檯。

六、偷了什麼東西，櫃檯都知道

不論你偷大小毛巾甚至室內外拖鞋，櫃檯都是會註記的，不要當房務櫃檯都是傻子。

貼文一曝光，至今已有6千多人按讚，許多網友也紛紛嚇壞留言，「太可怕了吧」、「如果去飯店還一切都要自備，我在家就好了啊」、「那到底什麼能用？床呢」、「這已經是基本的常識，做過房務的會比櫃檯知道更多可怕的內幕」、「第1點是真的，所以一定都是帶自己的」。

甚至釣出許多同業直喊，「之前做過房務，太多內幕了！在外面住能不用他們的東西就不用」、「當過房務都嘛知道～大毛就是一條擦到底，包括馬桶周邊收乾」、「哈！只要做過房務的都知道，完全不敢使用」、「我朋友做過房務我有參觀過他們怎麼清理==超可怕！不過量多的通常會送去毛巾工廠，超大滾筒機器超高溫烘洗，基本上是沒多少細菌了」。（編輯：陳雅雲）

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