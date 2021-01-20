影／貓見奴才心情差竟「叼魚抱枕狠甩」！網笑瘋：瞬間忘記悲傷

莫非主子上輩子是鉛球選手？網友余兒日前因為心情不好躺在床上哭，看見橘貓「薯餅」叼來魚抱枕以為要安慰自己好感動，拿起手機準備捕捉這一刻，沒想到下一秒抱枕竟然「飛過來」打中她的下巴，頓時讓她氣到忘記悲傷！

余兒受訪時表示薯餅當初是朋友在淡水路邊撿到的小貓，由於附近住戶會驅趕浪貓，朋友發現之後詢問她是否想要養貓咪？余兒同意後朋友立即誘捕牠，因此薯餅就正是成為她的家人。薯餅生性膽小討厭陌生人，或許在流浪時曾被人打過，因此牠極度不信任人類，只要看到不熟悉的人就會「石化」非常緊張，因此余兒花了一年半的時間慢慢親訓才摸得到牠。不過由於薯餅還是個未滿兩歲的小屁孩，除了愛吃以外很喜歡「丟東西」，發現任何玩具牠都會叼起來「甩」，玩法相當狂野。

這天余兒因為心情差躺在床上難過，哭到一半看見薯餅玩魚抱枕覺得很療癒，拿起手機想拍下牠的模樣，後來薯餅跳到床上，余兒以為愛貓叼著魚抱枕是要來安慰自己，沒想到下一秒薯餅竟將抱枕「拋在空中甩」，而且不偏不倚地正中她的下巴，這麼「神來一甩」的「打臉」瞬間讓她忘記悲傷，傻眼心想：「哈囉？是要來打架逆？」。

余兒將自己被薯餅「80」的影片分享在貓咪社團後，迅速累積超過7萬名網友按讚分享，許多人噴笑留言：「真的很好笑，害我看了好幾遍」、「貓：難過個屁啊，呷魚啦！」、「主子可以去當運動員了，好神準」、「看你難過，把心愛的魚魚玩具借你玩」、「牠一定是想讓妳清醒振作」、「用疼痛掩蓋悲傷」、「真的很抱歉，感覺妳好像很難過，但是對不起我笑了」只能說都是自己養的，現在快來看看薯餅是如何幫奴才「忘記悲傷」吧！（編輯：陳珮瑜）