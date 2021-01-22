買超商福袋總是踩雷？女花199開箱傻眼　網曝「超值妙招」：打開心情很好

每年到了年初，各家超商都會陸續推出「新春福袋」，內容物大致就是一些餅乾糖果，以及最受矚目的摸彩券或者刮刮樂，不少人都想試試看手氣，盼能得到大獎汽車、3C產品等等，目前超商四大天王中，僅有全家及萊爾富推出。近日，就有網友分享自己購買超商福袋的經驗，貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「今天去全家買了個福袋花了199元，拿到的內容物有科學麵×2 $20 、新貴派×1 $35 、多力多滋×1 $30 、茶裏王×1 $20、combos×1 $30 、snickers×1 $35 、仙楂果×1 $35 、迴力車贈品×1、抽獎券×1，加起來只有205元，真的哭了！」

「爬過很多開箱文，很多人價位都在270至300元，我的只有205元也太慘了吧，雖然買福袋最重要的是驚喜感大於想要回本，但是第一次買超商福袋就滑鐵盧，真是太慘了」。

貼文一出，網友紛紛回應「買福袋也是要運氣啦，我就有抽到咖啡券四杯，直接回本」、「每年都開箱覺得還好，但每年都會買XD」、「價值200以上，還可以抽獎，我覺得CP值很高了」、「我覺得至少福袋裡的東西超過售價，已經很棒了」、「不信邪的我分了兩次總共買了三包，結果跟你一樣XD」。

另外，也有網友分享秘招「我用外送平台生鮮雜貨首購優惠券折$150，原本兩包加購物袋$400，但可以在使用折價券加上運費只要$261，這是我在臉書社團看到的，分享給你們，瞬間覺得很超值，打開心情也很好」。（編輯：張嘉哲）

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