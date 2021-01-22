「大人的毒品」《天竺鼠車車》到底在紅什麼？7個超療癒沉迷原因一次解析

由見里朝希編導的定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，於1月5日在東京電視台兒童頻道播出，作品以日常生活為主，再透過天竺鼠的視角呈現，甫推出就引起話題，現在就帶大家ㄧ起來看看天竺鼠車車的魅力到底在哪裡。

什麼是《PUI PUI 天竺鼠車車》

作品以日常生活為主，但主角就是各式各樣的天竺鼠畫成車子的模樣，有救護車、警車、一般汽車。

亮點1：《PUI PUI 天竺鼠車車》療癒短片免費看

每集播出的時間長度為 2 分 40 秒，內容簡單易懂又無厘頭，每一集都會有一段輕鬆又幽默的故事，適合輕鬆追看。而《PUI PUI 天竺鼠車車》也於 2021 年一月開播了，從 2021年1月5日起，每週二早上7點35分都會在木棉花YouTube 同步播出，且是免費收看，讓在上班通勤的你可以療癒一下。

亮點2：劇情緊扣都市用路生活

劇情緊扣都市用路生活，每一集都會圍繞在不同情境與故事，皆透過輕鬆幽默的方式宣導交通觀念，別具教育意義。

亮點3:五位主角各有特色

在動畫中登場的有5位登場角色，名字分別是馬鈴薯、西羅摩、阿比、巧克力與泰迪，他們的造型與個性皆不同，在每一集的影片中都會有不同的可愛表現。

亮點4:真實天竺鼠擔任聲優

每部影片中都完全沒有對白，只有天竺鼠以叫聲「PUI PUI」作為溝通訊號。而其實《 PUI PUI 天竺鼠車車》影片就是以真實的天竺鼠動作和行做為藍圖，那超洗腦的「PUI PUI PUI PUI PUI」聲則真的是由一群天竺鼠聚在一起時真的發出的聲音。

亮點5：定格動畫超耗時

這系列影片的動畫都是使用羊毛氈停格動畫所製作。拍攝的過程中都需要一邊手動公仔和道具的位置，一邊拍下不同角度的照片，且都要來回好幾次不斷的調整才能構成，拍攝時間和後製非常耗時，想必這也是也讓網友們都很驚艷的部分。

亮點6：Muse木棉花所製作

《PUI PUI 天竺鼠車車》出品頻道竟然也是由鬼滅之刃出品的Muse木棉花所製作，是日本29歲導演見里朝希的作品，畢業於東京藝術大學的他擅長定格動畫，歷代作品如《Look at me only》、《Candy.zip》、《我的小羊》等等，每一部都很受歡迎。

亮點7：才剛推出就爆紅！網：就像吸毒

該作品剛推出就引起話題，官方Twitter更有3萬次分享，帳號開設不到半個月已有22萬人追蹤；在台灣也是引起轟動，甚至有「小朋友才看鬼滅之刃！大人都看天竺鼠車車！」口號出現，在官方頻道留言板，更見到不少網紅、名人留言，紛紛表示「大人早起都看天竺鼠」、「這部片時間太長，害我花一整天收看」，甚至幽默比喻《天竺鼠》就像毒品，打開即成癮。《PUI PUI 天竺鼠車車》可至木棉花官方YouTube、LINE TV、KKTV收看。

原文自 《NOWnews 懶人包》