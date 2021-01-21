影／貓咪機車座椅上「磕頭膜拜」！網笑：昨晚喝太多？

貓咪你有什麼心事嗎？網友Lin Jhenmiao日前出門買晚餐時，在騎樓遇見一隻白底虎斑貓待在一台摩托車椅墊上，她走近一看好驚訝，因為貓咪維持一種「磕頭膜拜」的姿勢久久不動，讓她不禁懷疑：「以為牠怎麼了？」。

Lin Jhenmiao表示這天傍晚6點半左右她冒著濕冷的下雨天，到台北內湖港墘路去買晚餐，經過騎樓時突然看到一隻虎斑貓將整個臉埋在摩托車椅墊上，以一種「膜拜」的姿勢靜止不動，看起來不知道還有沒有呼吸、以為牠是不是「怎麼了」，走近仔細觀察才發現原來貓咪是「在睡覺」，讓她頓時笑出來說：「怎麼會睡成這樣！」Lin Jhenmiao表示雖然不知道牠是不是浪浪，但是身材看起來「胖胖的」，而且也不怕人，應該是有人餵養，因此將牠的影片分享在貓咪社團，沒想到竟然釣出眼尖網友認出牠的真實身分！

有貓友表示這隻虎斑貓的名字叫做「阿泰」，是該街牛肉麵店的店貓，也是這邊的「管區」，平常喜歡跟另一隻白底橘貓「小花」一起玩耍，經常在這區四處趴趴走。而牠的奇怪睡姿被許多網友笑說：「抱歉睡姿」、「都五體投地了」、「是不是失戀，昨晚喝太多了？」、「其實是在祈禱老闆加罐罐啦」、「那樣還能呼吸嗎？」、「燈太亮了，快幫牠關燈」現在快來看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）