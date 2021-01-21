鳥界「瑪麗蓮夢露」？貓頭鷹呆站送風處　澎鬆羽毛被吹起「春光乍洩」

快把裙子壓下來，看光光啦！貓頭鷹有著一身非常澎鬆的羽毛，且這身羽毛還會隨著牠們心情變化，緊張時壓縮全身看起來很小隻、開心時又胖胖圓圓的非常可愛。日本推主Twitter@kamui_owl家的貓頭鷹Kamui則跳脫一般模樣，披著一身羽毛跳到機器送風處，一瞬間春光乍洩、小裙子飄飄起舞，實在太稀有、太可愛了！

風從下往上吹，恰巧將Kamui的羽毛吹成一件小裙子的形狀，且牠的翅膀乖乖地擺在後頭，配上犀利的雙眼，乍看之下就想一位正在鬧脾氣的小女孩，「氣噗噗」的模樣讓人想趕快投給牠好多食物，讓牠消氣消氣。如此有趣的景象在Twitter得到225.5萬次的觀看，眾網友紛紛回覆：「貓頭鷹：阿～變態～」、「貓頭鷹界瑪麗蓮夢露！」、「太可愛了～」、「好漂亮的小裙子！」。（編輯：李惠婷）