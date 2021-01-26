新春賀年醫療口罩超應景！16款喜氣洋洋的「過年花色」太適合戴出去走春

2020年開始，口罩已成為生活中不可或缺的單品，花樣款式一家比一家美！今年過年也沒讓大家失望，3家口罩廠商共推出16款「新年限定花色」，包含親親口罩推出繽紛亮眼的「百花系列」、還有大紅喜氣的「新春過年系列」；文賀生技也亮相多款2021新年系列限量醫療口罩，因應牛年推出了「牛來鴻運」、「牛轉乾坤」等超美圖案，最後涔宇科技與藤花科技合作的新春口罩禮盒組更是質感爆棚，穿新衣、戴新帽之餘，口罩也要跟著換新！

親親醫用口罩「新春百花系列」、「新春過年系列」

親親口罩過年推出了多款超喜氣新年口罩，包括新春百花系列、新春過年系列共7款，有印著滿滿日系招財貓的「金運招財貓款」、「福」字樣的「招財大福」款等，大紅底色喜氣到不行，如果覺得大紅色太高調，也可以選擇新年走春系列，其中兩款分別為白底和粉紅底的花卉圖樣，非常適合搭配走春服裝啊！

文賀生技2021新年系列

迎接2021年的到來，文賀生技也推出4款「新年系列」限量醫療口罩，其中以2021「牛」年作為發想，設計出深紅款的「牛來鴻運」以及靛青款的「牛轉錢坤」口罩，上頭的牛身圖案還是以幾何圖樣拼湊而成，超級特別！過年想要「招財進寶」的話也有超可愛的2款招財貓系列可選擇，圓圓萌萌的滿版招財貓你一定要收藏～

藤花科技X涔宇科技新春禮盒組

今年新春最適合送的禮盒非它莫屬！藤花科技與涔宇科技攜手製作了質感爆棚的新年款口罩，禮盒內含五款圖案，分別為福氣圓滿、牛轉乾坤、好運報報、年年有餘、大吉大利，各10入小盒裝，共計50入1組，五組樣式都可愛到不行，連外包裝都有手繪「柴柴」以不同造型現身，喜歡日系質感風格的姊妹絕對必收。

※【姊妹淘】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。