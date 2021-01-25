「防疫保單」夯到爆！網憂「有道德危險？」眾撻伐：別傻了

衛生福利部桃園醫院群聚染疫案例升溫，消息引發國人高度關注，深怕疫情就此延燒到社區；近日，台灣產險去年底推出的「法定傳染病防疫費用保險」保單在網上爆紅，全因不分年齡、職業、身體狀況，只要年繳500元的保費，若是民眾不幸需要居家隔離，即可領回10萬元理賠金，也因此有網友憂心，這份保單是否在道德上會有危險，引發網友討論。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「防疫保單是不是有道德危險」的文章表示，「小孩子有些險不能保，因為怕家長把小孩幹掉賺保險補償，現在防疫險一出，會不會有人看到新聞報北部醫院有確診病患，就衝過去掛個洗牙診拚看看能不能被隔離，防疫險是不是有道德危險呀」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，眾人紛紛撻伐，留言區蓋起高樓。

上述的理由曝光後，眾多網友們紛紛撻伐，留言表示「這個病嚴重起來會死人，你可以試試看」、「人命只值十萬？」、「保險公司也不是省油的燈，抓到你故意就不會賠」、「才十萬而已，真的嚴重起來後遺症都不止」、「拿自己性命去賺這可能花不到，花得到也絕對花不夠的錢，我也是醉了，別傻了」、「不死也有後遺症，白痴才故意確診」、「這樣是詐保，拿不到10萬，只會被保險公司告到去坐牢…不值」。

而台產於22日宣布，由於湧入案件數量超過公司行政作業負荷量，並預估即將達到公司所設定的風險累計額度，自25日下午5時起，停止此防疫保險商品的受理。而金管會保險局也呼籲民眾不應試圖藉由保單獲利，並強調理賠仍有除外條款，例如違反政府相關防疫規定，將不予理賠。（編輯：王柏文）

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