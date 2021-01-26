女生比較願意給LINE還是IG？兩派觀點論戰：意義差超多

現代人通訊及社群軟體發達，Instagram和LINE大多數的女孩們都有使用，也因此就有網友在網路上表示疑惑，「女生交換LINE或IG代表的意義是不是差超多？」沒想到此舉卻引起了兩派觀點論戰，這兩種選擇的背後原因也隨之曝光，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「女生給Line跟給IG差異？」的文章表示，「當你去跟女生要LINE跟IG的話，那女生會比較願意給IG還是LINE？想請問一下這兩者差異在那邊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派觀點紛紛出籠，背後的原因也曝光，留言區蓋起高樓。

有網友認為「換LINE好」，「我是習慣給LINE，給IG對方可能就會開始從你以前發文各種限動問東問西的」、「給LINE啊，IG廢文太多怕被扣分」、「不熟的給LINE，IG包含自己生活的事情，不想給不熟的人看」、「給LINE可以單方面關你通知，IG雖然也可以退你追蹤，但就是不同，而且IG會發文啊LINE又不會」、「LINE啊，給了再封鎖就好，IG很私密」、「LINE不會被看出個人資訊但IG會，還不熟不想被知道太多」，也有網友表示「選擇換IG」，「IG單純就免費關注啊」、「IG比較好聊，LINE不開起問問模式怎麼開始聊天我不懂」、「IG炫耀追蹤用」、「IG比較優吧，之前在酒吧要賴都不知道要幹嘛，IG比較有話題」、「IG+1，也可以看對方生活狀況」。

但大多數人還是覺得「還是會換IG」，「想當朋友給IG，想進一步再給LINE」、「給IG，因為如果不想聯絡可以取消對方追蹤，限動或留言什麼的都可以封鎖或限制，而且因為不像LINE是專門的通訊軟體，不想回的時候還可以說自己不常用，然後如果對方很懶沒開小帳，還可以看他都追蹤什麼，再來就是IG比較好找話題」。（編輯：王柏文）

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