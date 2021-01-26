高鐵椅背上「這2根」要做啥？「真實功能」曝光：長知識！

▲有網友提問，高鐵椅背上看似掛勾的東西有何作用？釣出內行解答。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

高鐵是許多人南北往返的交通工具之一，台灣北中南部也皆有高鐵系統，相信幾乎每個人都曾搭過高鐵。不過，你有注意過嗎？高鐵上的椅背都有兩根看似掛勾的東西，有網友就不解它的功用為何，便好奇發文求解，結果內行一看秒揭「真實功能」，讓不少網友瞬間長知識了。

原PO在臉書社團《爆系知識家》中貼出照片並詢問大家「有人知道這兩根在幹嘛的嗎？」他表示，自己有在猜測是不是扶手，但靠窗椅子也有，讓他百思不解，便好奇發問「背後功能何在？」

問題曝光，網友紛紛留言「是掛東西用的吧！」、「掛包包或是外食」、「給後座行動不便的人要站起來用手撐住使用的」、「扶把兼掛具」、「老人家起身輔助的？」。

另也釣出行家解答，直指這是「椅子轉向的把手」，「高鐵列車到終點站時，清潔人員清潔完車廂後，轉換座位面向的把手」、「椅子可以180度轉方向，車子直接南向換成北向，那是轉椅子的」、「轉向的把手我之前在左營高鐵站時，有看到過」。

此外，還有一名曾在高鐵兼職做車廂清潔人員的網友透露，「有人說是轉向用的，但實際上座椅轉向要手腳並用，腳先踩下面一個踏板，手再扶著用力推，光推那一個突出的是不會動的。」（編輯：許苡晴）

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