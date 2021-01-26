餐桌上空無一物！貓皇狠瞪：都沒有留給我？

吃飯都不揪？網友Lee Angela日前在愛貓聯盟社團分享了一張照片立刻引起網友熱議，原來這天她的橘貓跳上餐桌椅，發現桌上的菜全部吃光光一點都不剩，表情立刻露出不悅，網友看了全噴笑說：「這表情太傳神啦！」。

Lee Angela受訪時表示這隻「很有戲」的貓咪叫做「橘」，是她2014年時領養的，當時她只有4個月大，送養人表示牠是「女孩兒」因此原本取名叫「橘妹」，後來經過獸醫師「驗證」才得知牠其實是「男兒身」，晴天霹靂的她只好把名字的「妹」刪除改叫「橘」。橘的個性非常佛系，完全不吵也不鬧，就算肚子餓了、飯碗空了，也只會站在碗前默默地閉上眼睛等飼料，而且作息非常固定，平時白天會找舒服的地方曬太陽，傍晚5點05分到10分之間會來討罐罐，然後就乖乖地做自己的事。

由於餐桌前有一大片窗戶，橘平常就會跳上餐桌看風景，而橘也相當有規矩，當奴才吃飯時牠就不會上桌。日前Lee Angela與家人正在吃飯，橘跳上椅子看著他們，奴才一邊吃一邊聊天，橘就默默地看著漸漸清空的碗盤，後來Lee Angela發現牠沒有離開幫牠拍了照片，剛好捕捉到牠盯著空盤一臉不悅，由於表情太好笑因此分享到貓咪社團，寫下：「全部……吃光了喔？都沒有留給我……」。

照片才分享短短兩星期就吸引超過1萬人次按讚分享，不少網友留言：「這表情……覺得內心很多os」、「一臉奧嘟嘟，好可愛」、「貓：攏某春……（厭世）」、「牠的表情好傳神」、「帶入感好強」、「去洗碗吧寶寶～」Lee Angela事後也補充拍完照後馬上就開罐罐給橘吃，請大家別再說牠可憐了啦（笑～）！（編輯：陳珮瑜）