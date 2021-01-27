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影／阿嬤餵鼠寶芭樂　手抖對不準「狂戳鼻子」：吃不到啦！

▲阿嬤餵鼠寶芭樂，手抖對不準「狂戳鼻子」：吃不到啦！（圖／Instagram＠bujhuei）
文 : 寵毛網

有種嘴巴，是阿嬤以為該長在那！Instagram＠bujhuei家裡養了一隻超級可愛的天竺鼠叫：錐，但因名字較為拗口，長輩念不習慣，所以後來又取了小名：饅頭！一開始愛鳥的阿嬤對饅頭並不關注，還總是說：「厚～不要養這個啦～怎麼不養小鳥，這個很麻煩又不可愛捏！」，但在某一次的機緣下，正式開始了阿嬤的鼠奴人生！ 

饅頭：偶…不可愛嗎？ ( ´•̥×•̥` ) （圖／Instagram＠bujhuei）

饅頭：偶…不可愛嗎？ ( ´•̥×•̥` ) （圖／Instagram＠bujhuei）

饅頭平常的窩坐落於家中廁所前方的空間，有一次阿嬤上廁所時意外發現原來饅頭會叫，「51、51、51」地像是悅耳、夢幻版「手摩擦氣球」的聲音，既迷幻又可愛，一下子擄獲了阿嬤的芳心，不一會兒竟與饅頭對叫起來往後家裡購買食材時，也變成先饅頭喜好優先 

饅頭：阿嬤～偶今天想吃芭樂～（蹭）（圖／Instagram＠bujhuei）

饅頭：阿嬤～偶今天想吃芭樂～（蹭）（圖／Instagram＠bujhuei）

阿嬤：那我們就買芭樂♥（圖／Instagram＠bujhuei）

阿嬤：那我們就買芭樂♥（圖／Instagram＠bujhuei）

饅頭平常就非常喜歡吃芭樂，只要芭樂在面前，就會「喀擦、喀擦」吃得很開心，如此可愛的模樣身為鼠奴的阿嬤也躍躍欲試因為較為年長手稍微了一些但仍堅持要親手餵牠，只是手「抖抖抖」的實在是對不準嘴巴，反而是一直擼饅頭的鼻子，因此餵了許久，鼠鼠一口都沒吃到，阿嬤看到還疑惑地問：「阿芭樂在這裡，牠那欸不吃蛤？

不管是阿嬤還是饅頭都好可愛！果然有阿嬤呵護的動物是最幸福的，網友們也被饅頭萌不要不要，紛紛留言說：「不張嘴真的以為鼻孔是嘴巴！」、「饅頭實在太可愛了！、「這叫聲簡直讓人發瘋！！阿嬤我懂你！！！，如果想要持續關注饅頭，也歡迎點下方貼文去追蹤、給牠一個支持與鼓勵喔！（編輯：李惠婷） 

Tags : 手抖狂戳芭樂阿嬤鼠寶鼻子

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