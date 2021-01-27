影／阿嬤餵鼠寶芭樂　手抖對不準「狂戳鼻子」：吃不到啦！

有種嘴巴，是阿嬤以為該長在那！Instagram＠bujhuei家裡養了一隻超級可愛的天竺鼠叫：咘錐，但因名字較為拗口，長輩念不習慣，所以後來又取了小名：饅頭！一開始愛鳥的阿嬤對饅頭並不關注，還總是嘮叨說：「厚～不要養這個啦～怎麼不養小鳥，這個很麻煩又不可愛捏！」，但在某一次的機緣下，正式開始了阿嬤的鼠奴人生！

饅頭平常的窩坐落於家中廁所前方的空間，有一次阿嬤上廁所時，意外發現原來饅頭會叫，「51、51、51」地像是悅耳、夢幻版「手摩擦氣球」的聲音，既迷幻又可愛，一下子擄獲了阿嬤的芳心，不一會兒竟與饅頭對叫起來，往後家裡購買食材時，也變成先以饅頭喜好為優先！

饅頭平常就非常喜歡吃芭樂，只要芭樂在面前，就會「喀擦、喀擦」吃得很開心，如此可愛的模樣身為鼠奴的阿嬤也躍躍欲試，因為較為年長手稍微抖了一些，但仍堅持要親手餵牠，只是手「抖抖抖」的實在是對不準嘴巴，反而是一直擼饅頭的小鼻子，因此餵了許久，鼠鼠一口都沒吃到，阿嬤看到還疑惑地詢問：「阿芭樂在這裡，牠那欸不吃蛤？」。

不管是阿嬤還是饅頭都好可愛！果然有阿嬤呵護的動物是最幸福的，網友們也被饅頭萌得「不要不要」，紛紛留言說：「不張嘴真的以為鼻孔是嘴巴！」、「饅頭實在太可愛了！」、「這叫聲簡直讓人發瘋！！阿嬤我懂你！！！」，如果想要持續關注饅頭，也歡迎點下方貼文去追蹤、給牠一個支持與鼓勵喔！（編輯：李惠婷）