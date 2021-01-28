今年不回家過年！人妻遭婆婆轟「自私」2原因曝光眾人秒諒解

▲因疫情關係，加上孩子剛滿月，一名女網友與老公決定今年不回家過年，怎料婆婆一聽卻氣得直說他們自私，讓她很無奈。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）

女生在結婚後，除夕夜及春節通常都要到夫家一起過，等到初二才能回娘家，不過，現代人想法開放，也有不少人會接公婆到家裡圍爐團圓，亦或是因特殊原因而無法回家過年，另外擇日回家。而近日有網友就透露，自己每年都會回婆家過年，但今年因為「疫情」，加上「小孩剛滿月」決定不回家，怎料婆婆一聽就氣炸直呼「自私！」讓她相當無奈，而其他網友看了原因後則紛紛諒解她。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中表示，每次過年，婆家與娘家都會聚餐一次，因為孩子還小，又加上疫情，她與老公便決定今年聚餐不參加了，也請老公告知婆婆，結果婆婆一聽就不開心了，氣得直接在家庭群組上說他們「自私、不給長輩們看小孩、一年才那麼一次…」等。

原PO看到Line群組裡一連串的難聽話後，心裡瞬間火了起來，她不解直說，「去年婆婆生日聚餐，因為疫情還沒好轉，她自己跟她哥哥姐姐們說取消不辦了，結果我們不去，就說我們自私，難道妳要一個剛滿月的孩子暴露在危險之中？她是妳的親孫女欸！為什麼不能體諒我這做媽媽的心情？」

不過，還好原PO老公也堅持不參加，直接跟長輩們說，否則他們恐怕又要被情緒勒索了，原PO透露，「每次只要不順從她的意，就會情緒勒索我們，我只好跟妳說，之前還沒有孩子以前，妳愛怎樣我都無所謂，但是我現在是一個孩子的媽了，我會為了我的孩子，黑化給妳看！」

貼文一出，網友紛紛留言「疫情這麼嚴重，還變種了…」、「這不是黑化，是理性，萬一因此而被傳染，小小孩怎麼撐得住」、「非常時期小孩免疫低，這時要明確跟老公溝通說明，婆家想回避開人群什麼時間都能回去的，真的不差過年人擠人，讓先生去溝通其餘就不管啦！但相對的娘家也不要回，免的被說嘴」「有孩子真的要有勇氣，為了孩子黑起來」、「婆家也是大年初一一定要去大廟拜拜，現在疫情還沒結束，我跟老公說我堅決不帶小孩去，太危險了，一個快兩歲，一個才快四個月，到底想害誰」、「妳這是正常，又不是只有一次過年，唉唉叫什麼」。（編輯：許苡晴）

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