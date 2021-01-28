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黑貓吹暖氣「一試就上癮」！自己開暖風扇4次媽傻眼：成精了！

文 : 寵毛網

主子要的奴才不能不答應！中壢網友王小姐養了一隻非常聰明的黑貓「黑仔」，日前天氣冷她拿出暖風扇，離開房間前順手把暖氣關掉，沒想到聽見「咔咔」一聲，發現黑仔竟然用嘴巴轉開開關，而且連續開4次，網友看了都驚呼：「主子成精了！」。

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

住在中壢的王小姐飼養了一隻帥氣的黑貓「黑仔」（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

王小姐表示黑仔2個月大的時候，被父親從市場撿回家，當時牠的左眼球受到細菌感染已經形成一窟窿，在5個月大時帶牠做眼球清創手術，沒想到因為當時的醫院設備與人力不足而導致手術失敗，黑仔麻醉退去後的情況讓王小姐非常擔憂，隔天趕緊帶到另一間獸醫院進行第二次手術，總算在醫護人員緊急治療的情況下恢復健康。

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

黑仔被王小姐父親撿回家時，只有2個多月大，左眼球已經因為嚴重感染而變成空洞（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

經過清創受術後牠恢復健康，雖然失去一眼球但是看起來就像是在「啾咪」眨眼呢！（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

黑仔生性膽小，有陌生人來會裝作沒看見，也不會踏出家門，只會在門口或是頂樓放風曬太陽，但是對於熟悉的人就很會撒嬌，只要王小姐在家時黑仔會喵喵叫找她，或是咬她的褲管要求玩「你追我跑」的遊戲，出門上班時就改找王小姐的父親翻肚討摸摸，因此阿公非常疼牠，夏天為牠準備大理石散熱，冬天買棉窩讓牠保暖，加上哥哥出門前一定會給零食，以及王小姐男友親手為牠製作貓抓板以及水槽盒等，儼然就是集三千寵愛於一身！

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

黑仔雖然屬於慢熟男，不喜歡陌生人，但是卻非常黏家人，尤其是對王小姐，會主動要求她陪玩（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

王小姐不在家時，黑仔就會跟著阿公，因此阿公非常疼牠（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

日前因為天氣變冷王小姐搬出暖風扇，由於這是黑仔第一次「吹暖氣」，沒想到一試就上癮，而就在王小姐準備離開房間、順手關掉暖風扇時，一起身就聽見背後「咔咔」的聲音，王小姐不敢置信，馬上坐回椅子關掉風扇再確認一次，結果黑仔又用嘴巴轉開風扇，王小姐再次關掉、黑仔就再次開啟，一連開了4次讓王小姐整個人都傻眼了！

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

日前因為王小姐暫時離開房間，將暖風扇關掉，卻意外發現……（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

黑仔竟然會自己打開！！！（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

王小姐不敢相信自己的眼睛，關了幾次暖氣……（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

……黑仔就開了幾次，讓王小姐當場超級傻眼！（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

黑仔：朕的小太陽朕自己守護！（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

影／黑貓怕冷「自己開暖風扇」　堅持開4次媽傻眼：成精了！

黑仔：天冷就是要任性吹暖氣啊，爽啦！（圖／粉專眨眼貓黑仔授權提供）

王小姐將黑仔開暖氣的影片分享在網路上，許多網友看了都直呼：「貓咪成精了」、「這隻黑貓一定是工讀生」、「曬太陽沒關係，記得擦防曬」、「黑貓真的好聰明」、「別人家的貓一定不會讓我失望」現在快來一起目睹黑仔究竟是怎麼開暖氣吧！（編輯：陳珮瑜）

Tags : 上癮吹暖氣暖風扇自己開黑貓

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