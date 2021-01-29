吃草莓不要一口吞！女買好市多草莓　吃一半「蟲蟲鑽出」嚇壞

冬天正值草莓季，酸甜可口的草莓擄獲了不少大小朋友的味蕾，因此有許多人喜歡和家人朋友一起到觀光草莓園採草莓，也有些人會選擇直接到超市或大賣場選購，不過在吃草莓之前，眼睛可要先睜大了！對此，也有一名女網友發文，表示自己吃草莓竟然發現草莓裡面「有蟲鑽出」，貼文一出，立刻引起熱議。

該名女網友28日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己今天才到好市多買了一盒草莓，回家將草莓清洗乾淨後準備好好享用，豈料她咬下後竟然發現草莓裡面有「蟲」鑽出，讓她當場嚇壞。

雖然原PO受到不小的驚嚇，卻也在文內表示自己買到了有蟲的草莓，但並不會拿去退，「只是剛好買到有蟲的草莓，安慰自己農家的農藥有控制，提醒大家食用前觀察一下，千萬不要一口吞入」。

貼文一出，立刻引起熱議，「有蟲不可怕….可怕的是蟲…只剩半截」、「好險不是剩下一半的蟲在流湯」、「我想了想，然後發現我好像沒有一顆草莓分兩口吃過…」、「我第一次看到草莓長蟲欸！我以為只會表面發霉而已 」、「我第一次看到草莓有蟲，謝謝你」、「第一次看到草莓有蟲耶」；也有網友開玩笑地表示「我都一口全下…難怪最近吃草莓很容易飽，原來是攝取蛋白質啦」、「滿滿蛋白質…」。

另外，也有內行網友曝光暗黑真相，「本來很多水果裡面都會有蟲，只不過很多我們肉眼都看不到，這是我賣水果的朋友說的，說完後我已經不敢吃水果很久了」、「蔬果有蟲沒什麼啊。大家每天都在吃米蟲幼蟲也沒怎麼樣啊，你說洗米會挑出來？那是成蟲，幼蟲住在米粒裡面你看不到的」、「自從之前看到草莓中間有蟲後就已經有陰影了，現在吃草莓都會對半切開確認」。（編輯：郭佩蓉）

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