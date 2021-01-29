吃Buffet「3道地雷海鮮」拿了超虧：讓你沒胃口再吃其他美食

許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享「3種地雷海鮮」去吃到飽餐廳不要拿，甚至直喊「絕對在坑你！」

據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，吃到飽餐廳料理種類豐富，且選擇多樣，成為不少人聚餐首選之一。但她就指出，餐廳內有「3種海鮮料理」其實拿了十分虧，你吃了絕對是被坑。

第一種為「焗烤海鮮」，大多數人非常喜歡芝士搭配海鮮的口感與味道，但她就透露其熱量非常高，若一開始就先吃這種料理，就會立馬有飽足感，且因其口感美味，總是會讓人一口接著一口，也因此老闆都會將這道美食放在特別顯眼的位置，讓你一眼就能夠看到。

第二種為「壽司」，他解釋多數人到吃到飽餐廳，都會看到壽司等日式料理，雖然壽司看上去特別吸引人，但是吃壽司時會讓人有很強的飽足感，導致你吃不下去其他更高價的海鮮。

第三種為「油炸海鮮」，不少海鮮都會拿去油炸料理，但她透露海鮮最好的做法應該是清蒸，只有清蒸才能保持海鮮最完整的營養和味道。然而，透過油炸的海鮮不僅特別油膩，還會影響到你的食慾，讓你沒有胃口再吃其他美食了！（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載