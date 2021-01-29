疫情延燒！護理師男友「半夜離開」留下4字　網友看不下去：缺德

▲一名女網友發文，表示男友爸爸因為最近疫情變嚴重，要男友不要來找她了，對此，也有網友表示「我同事男友半夜直接離開，還說『祝妳幸福』」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

新冠肺炎（COVID-19）衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，指揮中心也在24日晚間宣布要擴大部桃相關隔離對象，估計約有5000人。而眼看疫情持續延燒，也讓不少人相當憂心，對此，也有一名女護理師表示，男友的爸爸叫他別再聯繫她，就因為最近疫情變嚴重了，貼文一出，更有網友直呼「我同事的男友直接半夜走人，還祝她幸福」。

一名女網友在臉書粉專《靠北護理師》發文，表示男友的爸爸近日突然叫男友「不要來找我」，而一問男友原因，才知道原來是因為他爸認為「最近疫情嚴重」，所以叫男友不要來找她，雖然她能理解一般人的顧慮，但同時心裡也是「五味雜陳」。

貼文一出，引起熱議，「很正常的反應阿，如果說是真愛，以後結婚，搬遠一點哦！（開玩笑的），話說姐我SARS時期，家人就說過，不要把病毒帶回家！現在，他們說，口罩丟在醫院門口垃圾桶，洗手再戴新口罩回來就好！時代在變，我把家人教育好就好！妳的感情如果說是真愛，就沒問題，當作看人間百態」、「那請他爸不舒服的時候都不要去醫院」、「很好啊剛好放生」、「沒事，我的媽媽也叫我（醫護人員）不要去找男朋友（桃園）。不用想太多」。

另外，也有一名女網友留言，表示「我們同事的男友直接半夜走人，還祝她幸福，比你的可惡吧」，而留言一出，還有網友看不下去，在底下氣憤留言，「Ｘ，缺德」、「爛人」。（編輯：郭佩蓉）

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