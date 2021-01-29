去燒肉店員工常常來換烤網？背後藏「4暗示」：不懂很尷尬

在台灣火鍋、燒烤吃到飽餐廳林立，且食材總類應有盡有，深受不少饕客喜愛。不過，近日搜狐號《小楊聊美食》提到，現在的烤肉店有些是需要自行烤來吃的，一旁也有服務員幫忙送菜和巡視，提供桌邊服務；服務員總愛問「要不要換烤網」，其實不單純是幫忙更換烤網，背後其實還藏有「4暗示」，若不懂就尷尬了！

暗示一：防止肉黏在烤盤上

如果烤的時間久了，烤網就會逐漸變黑，不僅影響食物的味道，還會導致正在烤的食物黏在烤盤上，這樣也會增加服務員清洗的困難度。

暗示二：為我們提供好的服務

去吃烤肉的時候，一般都是邊烤邊吃還一直在聊天，在吃東西或者聊天的時候一不注意，肉就會烤到忘記，所以這個時候服務員貼心提醒，表達對顧客的用心和關注。

暗示三：增加翻桌率

生意特別好的烤肉店，客源眾多，晚到或者沒有訂位，一般都是沒有位子的，這個時候服務員經常詢問換網，是為了提醒顧客可以吃快一點，提升翻桌率，增加單日的營業額。

暗示四：提醒我們買單走人

許多顧客其實已經吃完餐點，還喜歡坐在座位閒聊，這個時候服務員過來詢問是否需要更換烤網，其實也是提醒顧客吃完該買單了。（編輯：賴詠璿）

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