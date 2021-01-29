不小心撕破「小被被」！男慘遭女友狠打「肋骨斷4根」

很多人都有一條從小愛不釋手的「小被被」，是睡覺不可或缺的物品。對此，就有網友抱怨，不小心撕破女友的小被被，結果慘遭一陣毒打，害得他肋骨慘斷4根，雖然已經把小被被縫回去，也真心道歉彌補，但女友卻完全失控，讓他相當無奈，貼文也引起網友熱議。

原PO在《靠北女友my girl》表示，日前跟女友在家嬉鬧，一不小心，將她的小被被撕破10公分，當下立刻跟對方道歉，並將小被被縫回去，沒想到女友還是氣得對他拳打腳踢，原PO最後被打到送醫院，無奈的說「我肋骨斷了4根，其他身體上看不到的地方也有瘀青！」

原PO解釋，自己身高雖有180公分，仍敵不過不到160公分的女友，因為她從6歲開始學散打、拳擊，參加比賽都是名列前茅，他接著透露，被打早就不是第一次，但過去求助家人跟朋友時，卻都得到「怎麼可能你一個快180公分的，打不過不到160公分的？」這讓他只能為愛隱忍。

沒想到女友這次出手超重，揍完身體竟然攻擊他的頭部，原PO當下也一時失控，氣得還手，結果下場更慘，他也強調，當時是要自我防禦，卻打不過專業選手的女友，現在只好上網提問「想知道是我求助的人不對，還是這種事情真的沒那麼嚴重？」

許多網友看完都非常傻眼，「那還是分手好了，萬一被她打死…」、「肋骨斷了4根，太扯了吧」、「要不要去驗傷，你女友這樣已經太過頭了」、「建議你直接分手，然後趕快跑」、「不管男女都不應該動手，這種就分了阿」、「覺得被女人打很丟臉、不敢求助是嚴重錯誤觀念，趕快分手+報警驗傷提告」。

不過，還是有不少人質疑是幻想文，「不太可能是真的吧，都送醫院了，不報警嗎」、「是假的吧，都可以在這裡發文了」、「打到肋骨斷4根，醫生沒幫你報警嗎」、「寧可是假的，如果是真的話你還是快逃吧」、「還能在這裡寫劇本，下手就不算重了」。（編輯：許智超）

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