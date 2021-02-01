婚後「把薪水全交另一半管」有保障？男女齊推1管理辦法：公平

情侶交往時，總會因為金錢與價值觀產生摩擦，不論是約會時的付錢次數或是論及婚嫁時的財產分配等，都可能因此引發分手危機。因此近日就有一位網友在網路上表示疑惑「是不是把『薪水全部交另一半』就很有保障？」沒想到卻引起大量男女大推1管理方法，直言「超聰明」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「願意答應把薪水全部交給另一半管理嗎？」的文章表示，「假設在交往時，對方提出這樣的要求，希望你把每個月領到的薪水，都交給他管理，認為這代表著充分的信任，大家可以接受嗎？」原PO更直言表示「或者有些人認為婚姻才有保障，那如果結婚後，會願意讓另一半掌握財政大權嗎？大家怎麼看？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派男女的觀點紛紛出籠，甚至更大推1個管理方法，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「看對方理財的績效，績效不好或是安全感這種理由的，打死不可能給，特別是安全感這種瞎到爆的藉口」、「猜測是看用錢習慣、理財方式，男方希望女方覺得被愛，其實現在網銀方便，擔心對方用錢流向設定一下就好」、「靠這表示信任，就不是真信任」、「看FB、交友軟體女生興趣都是吃喝玩樂，認識的女生也沒幾個會理財或願意了解的，我還真不敢把錢給女生管」、「如果想管的那方很善於理財那OK」。

除此之外，更有過來人分享自己的管理方法為「開一個帳號一起存」，「婚前婚後都不能接受，婚前我先生說要把錢全部給我管，還問我要給他多少零用錢，我直接拒絕，請他自己管理；相反地，倘若他今天說要管我的錢，我一樣拒絕。我們是婚後拿相同金額出來當公用基金，其餘自行處理孝親費及個人理財與支出」、「開一個共同帳兩個人按比例存進去好支出家裡的開銷，然後自己的錢自己管，我搞不懂為何不把薪水給對方管就是不愛對方？要是這樣那要管錢的不就是因為錢才跟對方結婚的？」、「當然不要啊，有事嗎，想管錢就管自己賺的就好，都啥時代了，要保障啥」。（編輯：王柏文）

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