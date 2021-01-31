貓咪「奇特便便法」太神祕！網崩潰：都在外面了啦

這個姿勢是想當鴕鳥嗎？貓咪若在群體中生活，會因為想要掩蓋自己排遺氣味而進行埋沙動作，此行為也像本能，大部分的貓都有類似行為。但有沒有貓咪會忘記怎麼上廁所呢？日本一名推主Twitter＠Gero2525就告訴你：有！

推主Gero全程目睹自家貓咪：烏冬（うどん）這神奇的模樣，一開始以為貓咪純粹要去拉便便，但奇怪的是牠並沒有將整個身體塞進貓砂盆，而是將頭和前半身跨進盆中，停下來後腳往兩旁一跨，「咚咚咚」便便們就全掉在地上了！

※下方有貓便便照，若會不適者敬請注意！

烏冬的便便法實在有趣，推主將照片上傳至網路後意外釣出其他有相似經驗的網友Twitter＠mariniyan_m，她說：「家裡的貓貓友次也不知為何倒轉著上廁所，便便全部釣在外頭，實在太有趣了！就和老公一邊爆笑一邊將這畫面記錄下來！」其他網友也回覆說：「貓砂盆的用途完全不見了！」、「沙子的作用是埋貓咪的頭？」、「好想從盒內看貓咪的表情！」。（編輯：李惠婷）

推主Gero也說：「雖然便便都漏了！但牠是隻可愛貓貓！」