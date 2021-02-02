和醫師交往超幸福？熱戀女友點出現實面：要可以忍耐

「三師」職業往往是許多人考慮的交往對象，尤其「醫師」更是許多人羨慕的職業，但近日就有網友在網路上以自己是「醫師女友」的角色分享和醫師交往的經驗，甚至更點出現實面，直言「要開始忍耐」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「醫生的女友」的文章表示，「做醫生的女友好難，一直在擴充自己的能力極限，但還可以擴充上去，或許應該慶幸？」甚至更直言「我的男友是住院醫師，忙到連見面時間都約不到，而他最近是怎樣的心情，我只能自己臆測」，原PO也期盼「希望你一切都好，我很希望你順利，如果我必須為此開始忍耐，我會試著做到，你會看見我的付出嗎？只願你會」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「本人已做了住院醫師的女友即將邁入第四年，過來人經驗告訴你，妳真的要很獨立！別想他們會做到什麼男友的基本功！因為他們連自己都照顧不好！」、「身為『住院醫師』最多的就是不停的值班報告、值班報告、值班報告！所以放假大多都在補眠，不然就想廢在家裡放空腦袋」、「男友都以工作，做報告忙碌唬爛，跟妳缺乏共同話題，真的可以再想想適不適合一輩子，當然若他是暖男，凡事會跟你交代，下班後還是願意跑來跟你吃一餐，讓你探班，一有清閒時會想起一起好好吃飯，你才想像得到未來的生活，醫師薪資比起竹科、會理財的投資人真的算不了多少，徒享社會地位被健保壓榨，一點行內黑暗面供參考」、「拍拍你，懂這個感覺，我男友也是超級忙，幾個月見不到幾次，有時候會很脆弱，想想他愛你的那些時刻吧」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載