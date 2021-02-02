馬桶坐墊上的缺口功能是什麼？內行曝真相：因謠言而設計

你曾經注意過家中馬桶坐墊和部分公共場所如高鐵、百貨公司等地方的坐墊款式其實不太一樣嗎？一般人家中普遍的馬桶坐墊屬於O型，但公共場合或飛機上的坐墊時常看見的卻是U型坐墊，有網友就好奇的發問「請問馬桶這樣設計的用意是？」引發網友熱議。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張U型馬桶坐墊的照片，同時提問「請問馬桶這樣設計的用意是？」，問題曝光後掀起不少網友討論，其中也有民眾歪樓表示「這是保護蛋蛋器，為了避免男生蛋蛋碰到馬桶壁專門設計的缺口」、「男生坐著上廁所時才不會碰到啦」。

留言當中許多網友猜測會有這種設計是考慮到男性生殖器較容易卡到，不過也有內行網友就解釋這其實是因為一個「不存在的問題」而設計，「因為飛機上的廁所為了少帶水所以都會用抽真空的方式處理，結果有人傳出『飛機上坐著沖水會被吸住屁股拔不起來』的謠言，謠言越傳越嚇人才有了這樣的設計，但實際上根本就不可能有這個問題產生，再怎麼胖的人兩腿以及屁股中間都會有縫，馬桶蓋跟馬桶間也不是密合度，所以問題根本不存在，但是設計仍然被沿用，能把人困在馬桶上的只有手機」。

不過也有自稱有水電相關背景的網友解釋其實是因為在設計上的確可以減少成本，加上U型坐墊較橢圓形的O型坐墊更有彈性，不會因為負重不均而斷裂，也能夠避免重要部位與馬桶的直接接觸，是兼具衛生和成本的考量設計。（編輯：楊智傑）

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