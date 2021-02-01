最強小三現身！女子從停車場救出橘貓　牠卻和丈夫整天放閃

這叫馬麻情何以堪？女子瑪莉Mary Kate幾個月前外出購物時，在停車場的草坪上遇見一隻有點膽怯的浪橘，她無法留下牠不管，好不容易將牠誘拐上車帶回家，卻發現牠與丈夫「黏踢踢」，讓她不禁感嘆：「是我救你回來的欸！」。

瑪莉遇見橘貓「Klaus克勞斯」時牠整個看起來亂糟糟又害怕，但是瑪莉發現牠其實親人又愛撒嬌，研判牠以前應該曾經被人飼養，不知為何流落到這裡，她無法坐視不管，於是花了半小時與牠親近當朋友，再將牠撈上車帶去獸醫院檢查。由於克勞斯身上並無晶片，加上毛髮裡滿是跳蚤與塵土又過於瘦弱，瑪莉決定先帶回家照顧，有趣的是克勞斯一進屋後並沒有躲起來，反而好奇地四處檢查，但是當牠看到瑪莉的丈夫寇迪Cody時，牠立刻讓他抱在懷裡，寇迪為牠洗澡牠也全程乖乖配合，洗完澡後仍然繼續窩在寇迪的身上舒服地呼嚕嚕，享受寇迪給牠的「摸摸服務」！

克勞斯知道自己已經得救，很快適應再次被人寵愛的生活，牠喜歡依偎在人類的懷裡，尤其喜歡寇迪的抱抱，讓瑪莉吃醋地表示：「你得到他的抱抱竟然比我還要多！」不過瑪莉與寇迪考量到家中貓咪的相處問題，並希望已經高齡17歲的克勞斯能安穩地度過餘生，經過一番掙扎後兩人決定讓住在附近的好友羅伯Rob帶牠回家，幸運的是克勞斯與家中的黑貓Salem相處得很好，新家人也非常喜歡牠，牠終於可以安穩又開心地過生活了，現在快來一起看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



克勞斯到新家的影片～

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